В воскресенье 25 ноября в новосибирском академическом театре «Глобус» прошло собрание коллектива, где художественный руководитель театра Алексей Крикливый рассказал о том, действительно ли обсуждаются кадровые перестановки в руководящем составе структуры, и кто такой Виктор Старков.

Фактически Крикливый подтвердил информацию, которую опубликовал «Континент Сибирь» в субботу, 24 ноября. Напомним, на должность руководителя «Глобуса» прочат известного в прошлом политика, кандидата на пост мэра Новосибирска в 2009 г. Виктора Старкова. Худрук театра подтвердил, что на прошлой неделе Старков вместе с депутатом заксобрания Новосибирской области Анатолием Кубановым уже встречался с действующим директором Еленой Алябьевой с целью обсудить «передачу власти», однако встречи с труппой у них не было, и все собравшиеся в зале признались, что это так.

По словам выступающего, такое ощущение, что решение о смене директора принималось в один день, поскольку предпосылок к увольнению Алябьевой, которая пока заявление не писала, не было. Как заметил Крикливый, до сегодняшнего дня ему неизвестно ни об одном выговоре или претензии к директору со стороны официального собственника театра – правительства Новосибирской области.

Спикер пояснил коллективу, что против нового назначения по нескольким причинам. Во-первых, совершенно неуместно менять руководителя в начале сезона, когда «на носу» несколько премьер и новогодние представления. Во-вторых, новый претендент – Виктор Старков – никогда не был связан с культурой, а это для развития театра может стать катастрофой. И, наконец, в-третьих, смена руководителя ведёт к сбою в финансировании театра, а соответственно его сотрудники перед Новым годом вполне могут остаться без денег.

Алексей Крикливый предложил собравшимся подписать письма, в которых ситуация со сменой руководства охарактеризована с точки зрения коллектива, а также содержится просьба оставить всё как есть, адресованные правительству Новосибирской области, полпредству президента РФ по Сибирскому федеральному округу, в Госдуму РФ и председателю Союза театральных деятелей РФ, члену Общественной палаты России Александру Калягину. По мнению выступающего, о сложившейся абсурдной ситуации должны знать все, поэтому правильно, если к распространению информации о том, что происходит в «Глобусе», подключится каждый его сотрудник. Уже после окончания официальной части выступления Крикливый в разговоре с журналистами признался, что неприятно удивлен выбору кандидатуры со стороны регионального правительства: «Посмотрите, какие фотографии Виктора Старкова есть в сети – с девушками, военной техникой, чучелом медведя. Этот человек должен руководить крупнейшим (помимо столиц) драматическим театром России?» – риторически вопрошает Крикливый. (Впрочем, нельзя не заметить, что семь спектаклей в декабрьской афише театра идут с ограничением 18+ «только для взрослых», то есть явно не без «девушек».)

По информации худрука подписи под письмом поставили уже около половины членов коллектива, но процесс подписания продолжится в понедельник, когда на работу придут также и сотрудники административно-технических служб театра. В общем настроении всех присутствовавших на собрании в воскресенье чувствовалась нервозность. Крикливый пообещал, что будет держать всех интересующихся в курсе событий. В ближайшее время он планирует встретиться с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Правда, пока о точной дате встречи неизвестно, поскольку глава региона несколько дней отсутствовал в Новосибирске.

По просьбе «Континента Сибирь» события, разворачивающиеся в театре, прокомментировал заместитель председателя Законодательного собрания, лидер фракции «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов, чье имя неоднократно упоминалось в контексте возможного назначения руководителем «Глобуса» Виктора Старкова.

— По ситуации, известной вам, вокруг «Глобуса», вокруг этой дешёвой спекуляции по абсурдным заявлениям о некоем «рейдерском захвате», могу пояснить следующее: учредитель, в данном случае – министерство культуры, относительно подведомственного, подчеркиваю, бюджетного учреждения культуры, вправе назначать и увольнять директоров, которых оно считает нужным. Это нормальная, здравая политика. А вот когда некоторые путают государственную политику со своими частными интересами – это и называется рейдерством. Когда мы с вами видим, что в государственных учреждениях культуры процветают махровое кумовство, когда на протяжении многих лет учреждения работают в чьих-то семейных, частных интересах – это непорядок.

Поэтому считаю совершенно естественным и нормальным, что государство определяет, с кем ему работать. Главное, чтобы этот человек, этот руководитель имел хорошую репутацию с точки зрения его личной порядочности и чистоплотности, хорошо разбирался в правовой и финансовой деятельности, и тогда этот человек будет эффективно работать во благо театра.

Разговоры о том, что я лично принимал участие в смене руководства «Глобуса» – это просто инсинуации. Я никогда не скрывал, что Виктор Старков является моим другом на протяжении многих лет, я знаю его как глубоко порядочного человека, человека с активной общественной позицией. Но назначение на те или иные должности – это прерогатива исключительно исполнительной власти. Сказать, что я мог как-то повлиять на то или иное назначение – огромнейшее преувеличение. Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников – человек весьма решительный, весьма самостоятельный, он не поддаётся давлению.

Естественно, я как заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области всегда выступал за прямой диалог в общественной и культурной сфере – это честная дискуссия. Я своей позиции никогда не скрывал – ни тогда, когда была выставка «Родина» Гельмана, ни по «Тангейзеру». И что? Я не смог тогда повлиять на беспрецедентное, нахальное осваивание бюджетных средств в интересах небольших групп, те же кадры оставались на своих местах.

Ранее своё мнение об обстановке в театре высказала Мария Ревякина.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.

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