В Красноярске стартовали масштабные учения энергетиков. Представителям группы компаний «Россети» из разных регионов в течение ближайшего месяца предстоит отработать взаимодействие при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе Красноярского края.

В мероприятиях принимают участие более 800 человек и почти 300 единиц техники. В торжественной церемонии запуска учений приняли участие полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло, губернатор Красноярского края Александр Усс и руководитель холдинга «Россети» Павел Ливинский.

В план учений входит замена более 25 участков кабельной линии электропередачи, ремонт около 50 мест повреждений на кабельных линиях напряжением 0,4-10 кВ, оборудование восьми подстанций 35-110 кВ и еще более 30 трансформаторных и распределительных пунктов. Все работы проводятся на территории Советского, Свердловского, Ленинского и Октябрьского районов Красноярска и связаны с подготовкой электросетевого комплекса к Универсиаде-2019.

Как объяснил глава «Россетей» Павел Ливинский, решение о сроках учений принималось, исходя из задачи отработки взаимодействия в наиболее сложных условиях.

“Эти масштабные учения будут длиться месяц и закончатся 22 декабря. Дата выбрана не случайно. И дело не только в том, что это День энергетика. Не менее важно, что это самый короткий день в году, самая длинная ночь, как следствие — пик энергопотребления, помноженный на сибирские морозы. Мы должны отработать взаимодействие в таких экстремальных условиях, и тогда будем уверены в слаженности работы и надежности энергоснабжения», — объяснил он.

По словам Александра Усса, учения должны подготовить энергосистему региона как к работе в условиях Универсиады, так и после нее. “Универсиада — это событие всенародного значения. И в большой степени оно будет зависеть от качества работы энергосистемы региона. Сегодня более 800 человек из разных регионов приступают к большой работе на будущее Красноярска. Ведь качественная энергосистема — наследие Универсиады, которое будет служить краю долгие годы. Я хочу поблагодарить и москвичей, и томичей, и всех гостей, которые откликнулись на этот призыв и приехали к нам. А мы, красноярцы, должны с таким же энтузиазмом каждый на своем месте выполнять свою работу”, — отметил Александр Усс.

Гости обратили внимание, что такие масштабные учения в Сибири проходят впервые, а на территории РФ аналогичные мероприятия проходили лишь однажды – в летом нынешнего года в Дагестане.

В рамках визита делегация посетила также Центр управления сетями – энергообъект, открытый в конце октября для контроля за бесперебойным энергоснабжением во время Универсиады-2019. Полпред Сергей Меняйло высоко оценил значение ЦУСи предложил в дальнейшем, после завершения студенческих игр, создать на базе его единый комплекс, отслеживающий состояние сетей всех работающих в регионе энергокомпаний, в том числе не входящих в холдинг «Россети».

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