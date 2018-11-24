Генеральный директор Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», директор Государственного Театра Наций, заслуженный работник культуры Российской Федерации МАРИЯ РЕВЯКИНА (проработавшая с 1987 по 2001 год директором НАМТ «Глобус») высказала «Континенту Сибирь» своё мнение о возможной замене руководства театра «Глобус»:

– Сложившаяся ситуация беспрецедентна, поскольку абсолютно непонятно, почему человек, никогда в жизни не занимавшийся театром, пытается занять место его руководителя. Я не знаю Старкова, и никогда в жизни с ним не общалась, но не слышала, чтобы он работал в театральной среде. Это называется нашествие дилетантов – то, о чем недавно говорила председатель комитета по культуре Госдумы РФ Елена Ямпольская. По ее мнению, в культуре сейчас это самая главная проблема. И я с ней полностью согласна.

Конечно, для меня будет странно, если губернатор Новосибирской области утвердит Старкова в качестве нового руководителя театра. Это решение ведет к разрушению театра. Как человек, который проработал в этой структуре много лет, я прекрасно понимаю, что из себя представляет профессиональный директор – он должен прекрасно знать, как профессию, так и театр в целом.

Логично, когда становятся руководителями заместители директоров, до своего назначения проработавшие много лет в театре, а потому знающие его тонкости, и людей. Но как только к руководству театра попадает непрофессионал, структура полностью разваливается. Подобная ситуация была в некоторых регионах, и везде всё заканчивалось одинаково плохо. Театр – очень хрупкая история, и к нему должен быть определенный подход.

«Континент Сибирь» также обратился за комментариями к заместителю губернатора Новосибирской области Сергею Нелюбову, курирующему областное министерство культуры, однако вице-губернатор переадресовал вопросы непосредственно к министру Игорю Решетникову. Министр культуры НСО в свою очередь предложил корреспонденту пообщаться с пресс-службой правительства.

Действующий директор новосибирского театра «Глобус» Елена Алябьева была назначена на свой пост в январе 2014 г. В январе 2015 года в интервью «Континенту Сибирь» она подвела итоги первого года на работы на этой должности и охарактеризовала задачи, которые ставит перед собой.

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