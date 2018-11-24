Станет ли Виктор Старков директором театра «Глобус»?

По информации источников «Континента Сибирь» в правительстве Новосибирской области готовится назначение известного в прошлом новосибирского политика Виктора Старкова на должность директора театра «Глобус».

На должность нового директора популярного новосибирского театра «Глобус» рассматривается кандидатура Виктора Старкова, известного в политических и властных кругах региона, но ранее не замеченного в качестве эксперта по театральным вопросам. Об этом сообщили «Континенту Сибирь» источники, связанные с региональным правительством. С 2014 года (после ухода прежнего руководителя Татьяны Людмилиной) театр возглавляет Елена Алябьева. Предполагается, что она будет отправлена в отставку специально, чтобы освободить место для Виктора Старкова.

В 2009 году Виктор Старков участвовал в выборах мэра Новосибирска в качестве кандидата от ЛДПР. С 2010 г. он работает в областной исполнительной власти. По сведениям «КС» последние годы является помощником первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова. Виктора Старкова связывают многолетние партнерские и дружеские отношения с Анатолием Кубановым, заместителем председателя новосибирского Заксобрания, лидером регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Напомним, что ранее Анатолий Кубанов принимал участие в круглом столе на тему «Современные дискуссии о светском и духовном. Преодоление раскола и поиск компромиссов», который был организован и проведен редакцией «Континента Сибирь» в сентябре 2017 года.

По сведениям «КС» Кубанов и Старков уже встречались с представителями коллектива театра в контексте предстоящего назначения. Необходимость таких контактов обусловлена опасениями негативной реакции театральной и культурной общественности Новосибирска на возможное назначение, которое в театре воспринимается как «чисто политическое». На вопрос корреспондента «Континента Сибирь» о возможном назначении Виктор Старков ответил: «Я думаю, что это надо спрашивать у министра культуры. Пока мне нечего вам сказать». На момент подготовки публикации министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников был недоступен для комментариев.

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