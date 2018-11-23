Александр Бурков принял отставку председателя РЭК Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал распоряжение об освобождении от замещаемой должности председателя Региональной энергетической комиссии Владимира Тараненко.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, сегодня, 23 ноября, губернатор Александр Бурков принял отставку председателя Региональной энергетической комиссии Омской области Владимира Тараненко. Он написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.

Владимир Тараненко занимал свой пост чуть больше года, вступил в должность в мае прошлого года. А до этого 4 месяца временно исполнял обязанности председателя Региональной энергетической комиссии Омской области. Он стал преемником Олега Голубева, который ушел в отставку 29 мая 2017 года.

Стоит отметить, что Владимир Тараненко покинул свой пост как раз в тот момент, когда в регионе идет тарифная кампания. Региональная энергетическая комиссия – одно из самых влиятельных ведомств. Именно оно утверждает тарифы на разные виды услуг. В декабре ей предстоит впервые установить тариф на сбор и переработку мусора.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что Федеральная антимонопольная служба России выдала предостережение министру сельского хозяйства Омской области Максиму Чекусову. Причиной послужило его заявление о грядущем повышении цен на хлеб в регионе.

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