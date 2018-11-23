Мэрия Новосибирска хочет вернуть земельный участок, расположенный по адресу ул. Журинская, 37, и использовать его для муниципальных нужд. Уже подготовлен проект соответствующего распоряжения главы города.

По сообщению пресс-службы мэрии Новосибирска, земельный участок планируется передать городу для муниципальных нужд и ввести на этом строительном объекте режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, история объекта началась в августе 2013 года. Тогда компания «Брик» получила разрешение на строительство многоэтажного жилого дома площадью почти 2,5 тыс. кв. м. на земельном участке по адресу ул. Журинская, 37. Строительство объекта велось низкими темпами с остановками на 2-3 месяца, а в мае 2015 года было окончательно прекращено. В результате бездействия застройщика на объекте стали периодически обрушаться откосы котлована, появились трещины в ростверке и ограждении котлована. Это стало угрожать провалами грунта и асфальтового покрытия на прилегающей территории соседних жилых домов на ул. Фрунзе.

Весной-летом прошлого года по решению мэра Анатолия Локтя и силами муниципалитета в короткое время ситуация была стабилизирована. Однако строительство объекта застройщик так и не возобновил.

31 октября 2018 года состоялось выездное совещание, где собравшиеся сделали вывод, что из-за недобросовестного отношения застройщика ООО «Брик» заброшенный котлован по-прежнему остаётся угрозой безопасности для жителей близлежащих домов. В связи с этим, Анатолий Локоть принял решение поставить точку в этой проблеме. А именно, после всех необходимых экспертиз, вернуть участок муниципалитету.

В проекте распоряжения главы Новосибирска департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии поручено организовать инженерно-геодезические изыскания и экспертизу состояния несущих конструкций стенок котлована. А также организовать инструментальный мониторинг состояния прилегающей к строительной площадке территории, подземных коммуникаций, свайного ограждения котлована.

Стоит отметить, что на признание скандального застройщика банкротом неоднократно подавали в суд прокуратура, обманутая дольщица строительного объекта компании и мэрия города.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.