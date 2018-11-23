Энергосистема Сибири стремительно модернизируется. Большую роль во внедрении новых технологий в Красноярском крае сыграла подготовка к Универсиаде-2019. Однако нововведения затрагивают все регионы СФО. О том, как будет выглядеть энергетика XXI века, в своем выступлении в рамках Сибирского энергетического форума рассказал генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов.



Вопрос энергетической модернизации обострился в связи с объявленным губернатором Красноярского края проектом «Енисейская Сибирь». Очевидно, что бесперебойная поставка электроэнергии является необходимым условием экономического развития территории. Решением этой амбициозной задачи должна стать цифровизация всей системы. Многие технологические решения, которые недавно казались фантастическими, сегодня уже начинают внедряться. Поэтому доклад Виталия Иванова был назван «Энергосистема Енисейской Сибири в цифре – хайп или реальность?».

«Нынешняя энергосистема была заложена еще в рамках знаменитого плана ГОЭЛРО и имела колоссальный запас прочности. За основу брались крупные потребители, рядом с ними строились заводы, и под них возводились крупные электростанции. Позднее система стала более распределенной, появились крупная, средняя и малая генерация, но основная система развития де-факто не изменилась. И сегодня с цифровизацией мы имеем возможность сделать мощный шаг вперед в развитии нашей энергосистемы – сравнимый с тем, что был сделан при ГОЭЛРО. Цифровую сеть сегодня строит небольшое количество ведущих стран мира, и очень хорошо, что Россия входит в их число», — объяснил глава МРСК Сибири.

Главный недостаток существовавшей до последнего времени системы энергоснабжения – ее «слепота». Энергетики получали информацию, если выходил из строя какой-то элемент конкретной подстанции, но не знали, что происходит у конкретного потребителя. Об отключении электричества в конкретном доме или квартире зачастую приходилось узнавать только посредством звонков на «горячую линию». Понятно, что потребители были не очень удовлетворены качеством такого обслуживания.

Ситуация начала постепенно меняться в течение последних трех лет. В первую очередь в Сибири начали внедряться интеллектуальные системы учета потребления, которые в автоматическом режиме передавали информацию о технологических сбоях. За последние три года такими системами удалось охватить 18,9% потребителей по всему СФО, а до конца года этот показатель планируется довести до 25-27%. Этот показатель неравномерен для всей Сибири – например, на Кузбассе охват интеллектуальными системами учета потребления достиг 50%.

Следующим шагом станут пилотные проекты по созданию цифровых районов электрических сетей (РЭС) во всех регионах СФО. Появятся они и на территории Енисейской Сибири. Речь идет о Емельяновском районе Красноярского края, Усть-Абакане в Хакасии и пгт. Каа-Хем в Туве.

Тувинский проект стоит особняком во всей программе цифровизации. Во-первых, он будет реализован раньше остальных – в 2019 году, в то время как запуск большинства цифровых районов электросетей намечен на 2020 год. Во-вторых, этот проект будет полностью реализован на условиях госфинансирования – сейчас готовится директива правительства РФ с объемом прогнозного финансирования до 800 млн рублей. В третьих, в отличие от других районов, где планируется создавать цифровые РЭС на базе ныне существующих, в Каа-Хеме вся инфраструктура будет создаваться с нуля: будет построена цифровая подстанция, новые полностью автоматизированные сети, на 100% оборудованные системами интеллектуального учета.

«Сегодня в Туве потери на сетях достигают колоссального показателя в 54%. Компания здесь работает в убыток, имеется огромная очередь на техприсоединение и, откровенно скажем, большая неудовлетворенность потребителей таким положением вещей. Цифровизация – это реальный шанс в короткие сроки полностью изменить ситуацию», — пояснил Виталий Иванов.

Ситуация в Емельяновском районе Красноярского края чуть лучше, но тоже вызывала много критики. Потери здесь достигали 40%. Проект создания цифрового района электросетей здесь только начал реализовываться, но уже принес первые серьезные результаты. Только за счет внедрения отдельных компонентов автоматизации удалось снизить потери до 17%. По завершении проекта этот показатель вполне реально снизить почти до нуля.

«Это будет новый этап жизни всех этих территорий. Если классические сети обслуживаются так: на место отключения выезжают оперативно-выездные бригады, рисуют участок и глазами ищут повреждение, то цифровая сеть самодиагностируется и самовосстанавливается. Звучит как история из будущего, но это вопрос всего нескольких ближайших лет. Понятно, что все это позволит серьезно снизить показатели частоты и продолжительности отключений», — добавил глава компании.

Интересно, что все проекты реализуются с упором на отечественное оборудование и технологии. До последнего времени организация активно использовала иностранные системы, в основном, производства General Electric. Однако в ближайшие несколько лет они будут полностью заменены отечественными аналогами. В России уже производятся качественные кабели, выключатели, разъединители и реклоузеры. Некоторое время наша страна отставала в производстве высокотехнологичных программных продуктов, однако теперь их выпуск налажен «Ростехом» и уже опробируется МРСК Сибири. Таким образом, в реализации своих проектов по цифровизации компания не будет зависеть от поставок из-за рубежа, курсов валют и внешнеполитической обстановки.

Еще одним направлением деятельности является подготовка специалистов, способных работать в условиях цифровой энергетики. Необходимы будут сотрудники, совмещающие функции, например, релейщика и айтишника. Сегодня вузы не готовят таких специалистов, а значит, предстоит серьезная работа с образовательными учреждениями по созданию новых программ обучения.

Добавим, за последнее время МРСК Сибири сделала еще несколько шагов в развитии цифровой энергетики. В конце 2017 года компания запустила первую в своем классе подстанцию им. Сморгунова. А в конце октября в Красноярске появился Центр управления сетями.

«Развитие цифровой энергетики – это наша долгосрочная программа. Мы рассчитываем направить на эти цели 300 млрд рублей до 2030 года. Это – колоссальные цифры, но деньги будут возвращаться к нам за счет снижения энергопотерь. Мое глубокое убеждение – потребитель не обязан знать, как работает энергетика и какие технологии использует. Ему важно в первую очередь получать доступную и качественную электроэнергию. И программа цифровизации способна на порядок улучшить качество энергообеспечения», — заключил Виталий Иванов.

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