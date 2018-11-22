Депутаты Совета депутатов Новосибирска воспользовались возможностью задать накопившиеся у них вопросы, связанные с выполнением программы капремонта и со схемой переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). На заседании комиссии по городскому хозяйству 21 ноября перед парламентариями отчитались глава регионального оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области и начальник управления капитального и текущего ремонта мэрии города.

Директор компании «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова рассказала депутатам о степени готовности ее компании к работе в качестве регоператора по обращению с ТКО. Напомним, что к 1 января «Экология-Новосибирск» должна заключить договоры со всеми транспортными компаниями, которые будут осуществлять вывоз мусора по новой дорожной схеме. Эти же компании должны будут к 1 января освоить эту новую схему, чтобы успешно вывозить отходы в праздничные дни, когда контейнеры будут переполнены мусором.

Лариса Анисимова заверила депутатов, что в настоящий момент все процедуры, связанные с дорожной схемой, уже проведены. Региональный оператор будет обязан обеспечить вывоз мусора со всей территории Новосибирской области. Разрабатываются точечные методы решения для проезда транспорта в труднодоступные территории, для вывоза из частного сектора. В некоторых районах для удобства будет сохранена кольцевая ежедневная система вывоза. Контейнеры для сбора мусора, которые показали свою эффективность, региональным оператором будут оставлены. Также Лариса Анисимова пообещала поставить новые контейнеры в местах, где они необходимы. При этом сами объекты разместит региональный оператор, а площадки для их размещения должны будут предоставить муниципальные власти. Содержание площадок также ложится на муниципалитеты.

Лариса Анисимова сообщила, что тариф на вывоз мусора для новосибирцев повысится минимум на 20%. С 1 января это будет не жилищная, а коммунальная услуга, а следовательно, она будет облагаться НДС.

Выступление директора регионального оператора вызвало вопросы у депутатов городского Совета.

О том, что население не может понять, откуда появляются оглашенные Ларисой Анисимовой цифры, заявил депутат городского Совета Новосибирска Игорь Атякшев. «Те же самые операторы вывозят мусор на те же самые полигоны. Но при этом тариф вырастет на 20%, если услуги относятся не к жилищным, а к коммунальным. Населению не совсем понятно, что это за посредническая нагрузка», — задался вопросом парламентарий.

«Тариф складывается из норматива, который установлен усредненный для всех людей, проживающих на территории Новосибирской области. В регионе 1504 населенных пункта, из которых сегодня охвачено вывозом 98, а региональный оператор должен транспортировать мусор из всех пунктов, — пояснила Лариса Анисимова. — Не думаю, что будет социально справедливым назначить тариф 60 рублей в городе Новосибирске и 280 рублей в Татарске».

В свою очередь в ответ на вопрос о предстоящем повышении тарифа от депутата Леонида Рыбина Лариса Анисимова заверила, что повышение тарифа будет единоразовым, а в будущем планируется его снижение за счет работы мусороперерабатывающих заводов.

«Я думаю, что тариф нивелируется, потому что за два года, пока мы будем строить свои заводы, будут выстроены оптимальные логистические маршруты. Мы понесем затраты на оптимальное количество контейнеров, и эта статья затрат у нас схлопнется, появится обработка. С коллегами, в том числе из городского Совета, мы подробно обсуждали, что при установлении тарифа на обработку из него будет исключаться та полезная фракция, которую мы будем продавать на рынок. Законодательно установлено, что тариф будет уменьшаться на стоимость того, что будет продаваться», — заверила директор «Экологии-Новосибирск».

Депутат Игорь Титаренко поинтересовался, что будет делать оператор, если собственники жилья не будут оплачивать услугу, и как в таком случае будет производиться расчет с транспортными организациями, которые вывозят мусор.

«Это наш финансовый риск, акционеры компании понимают его. У нас есть финансовая модель, у нас есть кредитные линии в банках и средства, которые будут направлять акционеры для погашения этого долга. Мы будем оплачивать все подрядчикам», — заверила Лариса Анисимова

Поскольку сам доклад был представлен как отчет о готовности, депутаты комиссии проголосовали за то, чтобы принять его к сведению. Председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин назвал это «контролирующей функцией».

Другой вопрос, который также проконтролировали члены комиссии, — капитальный ремонт. «По итогам 2018 года планируется выполнение капитального ремонта 540 многоквартирных домов. Для информации: за четыре года у нас будет выполнен ремонт 1655 многоквартирных домов. Если в 2015 году мы начали с ремонта 183 домов, то в 2016-м мы отремонтировали уже 410, в 2017-м — 522, в 2018-м — 540. Я не зря отметил динамику по годам, потому что каждый год прибавлялась количество отремонтированных домов. Это произошло из-за того, что были неиспользованные средства. В 2014 году мы начали с осени собирать с жителей средства на ремонт. В 2015-м было большое отставание, оставались нераспределенные средства. В 2018 году объем использованных средств был уже больше, чем начисленных: если начисление средств по городу Новосибирску составило 1,5 млрд рублей, то использовано будет около 2 млрд рублей», — пояснил заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства — начальник управления капитального и текущего ремонта мэрии Новосибирска Владимир Ткаченко.

По итогам рассматриваемого периода была отремонтирована кровля на 169 многоквартирных домах. Отремонтировано 90 фасадов зданий, исправлено теплоснабжение в 52 многоквартирных домах. Отремонтировано холодное и горячее водоснабжения в 712 домах. Но также остались и подвалы некоторых домов, ремонт которых был вынужденно перенесен на 2019 год из-за погодных условий.

«То есть 20–30% объектов нужно доделать. Но в целом я считаю, что 2018 год идет без эксцессов», — констатировал Владимир Ткаченко. Также начальник управления капитального и текущего ремонта мэрии Новосибирска отметил, что платежи на капремонт стали поступать стабильно. 86% населения делает необходимые отчисления. При отлаженной системе ожидаются трудности в 2019–2020 годах.

«Это будет связано с принятием федеральной программы по сносу ветхого жилья, потому что в программу по капитальному ремонту попали дома, которые, в общем-то, идут под снос. Надо где-то переголосовывать, где-то убирать те или иные объекты из программы», — предположил Владимир Ткаченко.

Пока что депутатов городского Совета беспокоят частные случаи сложностей, связанных с капремонтом. Вопросы в основном касались домов, которые находятся на округах, по которым избирались депутаты. Депутат Евгений Лебедев поинтересовался судьбой дома по адресу: Учительская, 3. «Есть прецеденты, когда с приближением окончания ремонта его стоимость возрастает, а риски ложатся на собственников. Вот недавно ко мне обратились жители дома по улице Учительской, 3. У них сейчас денег на ремонт не хватает, и стоит вопрос о необходимости изыскания средств для оплаты окончания ремонта. Насколько эта проблема носит массовый характер и как таких рисков избежать?»

«Я не могу понять вообще вопроса. Потому что на любой дом региональный фонд выделяет средства. Эта сумма для подрядной организации капитального ремонта не может измениться. Население платит только этот взнос. Каким образом увеличенная сумма ремонта ложится на население, я не понимаю. Ну не может население дополнительно платить за капитальный ремонт», — заявил Владимир Ткаченко и попросил Евгения Лебедева связаться с ним для решения этого вопроса.

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