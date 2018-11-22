Государственная Дума приняла в третьем чтении федеральный закон о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы. Первый заместитель председателя ГД Александр Жуков рассказал о важных направлениях финансирования Новосибирской области из федеральной казны.

Характерная особенность бюджета 2019 года — существенное увеличение средств, направляемых в регионы для решения социальных задач. Наибольшее финансирование направлено на национальные проекты: «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Жильё и городская среда», «Безопасные и качественные дороги».

Первый заместитель председателя ГД Александр Жуков проинформировал о том, что в 2019 году в Новосибирскую область направлено 26,7 млрд. рублей межбюджетных трансфертов, что на 3,6 млрд. рублей больше, чем было в 2018. В следующем году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составят 5,8 млрд. рублей. Также выделены средства на частичную компенсацию дополнительных расходов и повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 2 млрд. рублей.

В федеральном бюджете также предусмотрены средства на строительство важнейших спортивных и медицинских объектов для Новосибирской области. В первую очередь, учтено строительство Ледовой арены для Чемпионата мира по хоккею.

Со слов Александра Жукова, во время его визита в Новосибирск в 2016 году, он увидел, как новосибирцы любят хоккей. У города было большое желание стать хозяином молодёжного Чемпионата мира по хоккею. Поэтому сделано всё возможное, чтобы заявка Новосибирска победила, и город принял у себя Чемпионат. Теперь необходимо в кратчайшие сроки построить инфраструктуру для этого мероприятия. На три года в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 3,5 млрд. рублей: 300 млн. поступят в 2019 году, 1,4 млрд. рублей – в 2020, 1,8 млрд. в 2021.

Вдобавок, в текущем году удалось начать финансирование строительства Волейбольного центра. На эти цели было выделено 500 млн. рублей. В следующие два года возведение объекта будет продолжено. В общей сложности на реализацию данного проекта заложено 830 млн. рублей.

Также Новосибирской области предусмотрены значительные средства на строительство объектов здравоохранения, в том числе перинатального центра в столице региона. Сумма трансферта — порядка 2,3 млрд. рублей. Большая часть ее, 1,8 млрд. рублей поступит в область в 2020 году. Также в бюджет заложены средства на реконструкцию и развитие медицинского центра имени академика Е.Н. Мешалкина. Предусмотрено 214,7 млн. рублей направить в 2019 году, в 2020 — почти 2,5 млрд., в 2021 — примерно 2,6 млрд.

Кроме финансирования капитального строительства, в федеральном бюджете предусмотрено более 200 млн. рублей на развитие материально-технической базы детских поликлиник и отделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Появились и новые трансферты: 250 млн. рублей на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений и 556 млн. рублей на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Предусмотрено 119 млн. рублей на санитарную авиацию. Также выделено 66,3 млн. рублей на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт (программа «земский доктор»). Создается единый цифровой контур на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, на это выделено 246,6 млн. рублей. 107 млн. рублей предусмотрено на мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями.

В сфере образования 375 млн. рублей направляется на создание новых мест в школах. Планируется достроить образовательное учреждение в Новосибирске на 1100 мест. На создание мест в детских садах и яслях выделят 2,2 млрд. рублей, на эти деньги будут созданы места в 35 учреждениях. Существенное увеличение средств получилось за счёт новой субсидии, которая направлена на создание мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет. В 2019 году она составит 1,7 млрд. рублей. Кроме того, на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка предусмотрено 1,2 млрд. рублей.

На программу по формированию современной городской среды Новосибирской области будет перечислено 849,6 млн. рублей — это почти в два раза больше, чем в прошлом году. На мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов заложен 1 млрд. рублей. На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предусмотрено 1,4 млрд. рублей.

Очень важное новое направление — это строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения. На него выделено почти 100 млн. рублей.

В области культуры предусмотрены средства на поддержку Новосибирского областного театра кукол и Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» (105,6 млн. рублей).

Существенно увеличилась субсидия, до 580,2 млн. рублей, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

Также на приведение региональных и муниципальных дорог в нормативное состояние и на их строительство выделяются значительно больше средств, чем в 2018 году. На 2019 год заложено 2,3 млрд. рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как подчеркнул Александр Жуков, главное, чтобы регион эффективно использовал полученные бюджетные ассигнования.

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