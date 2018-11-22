Еще две компании строительной группы ПТК-30 признаны банкротами

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил исковое требование банка «Открытие» о признании банкротом компаний «Стройинвест» и «Инвестком».

Согласно материалам дела, опубликованным на сайте арбитража, банк «Открытие» добился банкротства двух компаний, которые входят в строительную группу ПТК-30. Сейчас по ним открыто конкурсное производство.

Так, на прошлой неделе арбитражный суд удовлетворил требование банка и ввел процедуру наблюдения в компании «Стройинвест» и «Инвестком». Исходя из материалов документа, банк предоставлял организации кредит для строительства трех жилых домов в Октябрьском районе Новосибирска на улицах Выборная и Вилюйская.

Между «Стройинвест» (застройщик) и «Инвестком» (участник долевого строительства) были заключены договоры участия в долевом строительстве. В итоге, после сдачи жилых домов. Компания «Инвестком» задолжала банку более 2 млн. рублей по процентам за пользование кредитными средствами. Следующее заседание назначено на 4 апреля 2019 года.

Банк также требует признать банкротом еще одну компанию группы -«Партнер-инвест». Судебное заседание назначено на декабрь.

Напомним, группа ПТК-30 объединяет несколько десятков связанных с ней компаний. Их владельцы — Владимир и Антон Коноваловы, отец и сын. В настоящее время они находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве. В Новосибирске компания построила ЖК «Верхний город», ЖК «Четыре мушкетера». В стадии строительства ЖК «Времена года», ЖК «Деловой квартал», ЖК «Радуга» и ЖК «Ваш выбор».

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