Сенатором от исполнительной власти Хакасии назначен Валерий Усатюк

Членом Совета Федерации от исполнительной власти республики Хакасия назначен депутат горсовета Абакана Валерий Усатюк. На днях он подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.

Согласно информации, размещенной на официальном портале администрации Абакана, глава Хакасии Валентин Коновалов подписал постановление о наделении Валерия Усатюка полномочиями члена Совета Федерации.

В связи с этим, на заседании Комитета по муниципальной экономической политике Абаканского горсовета собравшиеся рассмотрели заявление Валерия Усатюка о досрочном прекращении его полномочий на основании постановления руководителя республики. После обсуждения на комитетах и последующего принятия решения на сессии 27 ноября, полномочия депутата будут прекращены с момента вступления решения в силу.

Отметим, что до Валерия Усатюка данную должность в Совете Федерации с 2001 года занимала Валентина Петренко.

В то же время законодательную власть региона в Совете Федерации с 2006 года представлял Евгений Серебренников. 19 сентября текущего года он сложил с себя полномочия сенатора в связи с избранием нового созыва парламента республики, который 17 октября не утвердил кандидатуру Евгения Серебренникова в Совет Федерации.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что экспертная комиссия при главе Хакасии начала отбирать претендентов на замещение государственных должностей. В настоящее время от жителей поступило около 1000 резюме.

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