В правительстве Красноярского края назначены два замминистра

Замов назначили министрам промышленности и здравоохранения Красноярского края. Распоряжения подписал председатель правительства региона Юрий Лапшин.
На официальном портале Красноярского края опубликованы документы о кадровых изменениях в правительстве Красноярского края.
Так, с 19 ноября по распоряжению председателя правительства региона Юрия Лапшина на должность замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ назначен Евгений Едимичев.
Ранее в министерстве он занимал должность начальника отдела энергетики и топливно-энергетических ресурсов. До этого был одним из руководителей энергосервисной компании Сибири. Евгений Едимичев имеет два высших образования: инженерное и экономическое.
Кроме того, с 20 ноября кресло замминистра здравоохранения Красноярского края занял Михаил Родиков. Профессор, доктор медицинских наук, врач-невролог, он окончил Красноярский медуниверситет.
Согласно документу, контракт с ним заключен сроком на три года. Распоряжения уже вступили в силу.
Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что ушел из жизни первый вице-спикер законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко. Его тело было найдено рядом с домом. Предположительно, он выпал из окна.