Законодательное собрание региона на 35-й сессии 22 ноября подавляющим большинством голосов приняло главный финансовый документ региона на 2019 год.

Одним из основных вопросов 35-й сессии Законодательного собрания стало первое чтение бюджета Новосибирской области. С докладом выступил министр финансов региона Виталий Голубенко, который отметил, что в сравнении с уходящим годом доходная часть бюджета в 2019 году будет больше на 9 миллиардов рублей, постепенный рост доходов позволит сделать бюджет бездефицитным с 2020-го года. Если говорить о расходах, то, по словам министра, из областного бюджета планируется выделение в течение трёх лет 18,3 миллиардов рублей на три крупных объекта – перинатальный центр, волейбольный центр и новая ледовая арена. В два раза в сравнении с 2018 годом увеличены расходы на строительство школ и детских садов, а также на расселение из ветхого и аварийного жилья.

В целом, доклад министра вызвал благожелательное отношение со стороны депутатов. Председатель профильного комитета Законодательного собрания НСО Александр Морозов напомнил, что все комитеты областного парламента рекомендовали поддержать проект бюджета.

Единственным законодателем, который высказал критические замечания к главному финансовому документу, стал член фракции КПРФ, руководитель Федерации профсоюзов Новосибирской области Александр Козлов. «Уменьшено финансирование по подготовке в осенне-зимний период. Что, мы хотим заморозить жителей сельских территорий? Снижено финансирование по программе «Чистая вода» в два раза, напоминаю, что обеспеченность чистой водой у нас – 80%, если выделять по одному миллиарду в год, то нужно 20 лет, чтобы решить эту проблему. Недостаточно финансирования и по программе газификации в Новосибирской области», — отметил депутат. Недовольство Александра Козлова вызвало также отсутствие финансирования из областного бюджета строительства в Новосибирске семи поликлиник и задержка строительства онкологического центра . «Мы увлеклись строительством спортивных объектов, которые, конечно же, нужны, но не за счёт жизни и здоровья людей», — заявил законодатель, призвав областное правительство пересмотреть приоритеты бюджета ко второму чтению.

В первом же чтении проект бюджета на 2019 год был одобрен: «за» проголосовал 61 депутат, «против» — один.

Ранее сообщалось, что расходы на здравоохранение в 2019 году составят 25,3 миллиарда рублей.

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