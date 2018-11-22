Областной конкурс по информатике и программированию прошёл при поддержке Сбербанка

В «Детском технопарке» Академгородка при поддержке Сбербанка состоялся финал Открытого регионального конкурса по информатике и программированию. Его участниками стали порядка 80 новосибирских школьников.

По информации пресс-службы Сбербанка, на площадке «Детского технопарка» новосибирского Академгородка прошёл финал ежегодного конкурса по информатике и программированию среди учащихся 7-11 классов. Участие в нём приняли 80 школьников из Новосибирской области. Все они ранее успешно прошли первый, заочный, этап. В общей сложности, на конкурс было подано около трёхсот заявок.

Финальные соревнования проходили по шести направлениям: Lego Mindstorm, робототехника TRIK, программирование манипулятора DOBOT, анализ данных и машинное обучение, программирование на Python 3 и программирование Arduino.

Все финалисты получили сертификаты об участии в конкурсе, а победители ценные призы и подарки.

Конкурс прошёл при поддержке Сбербанка. В завершение, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных поздравил всех участников и победителей, а также вручил «Детскому технопарку» сертификат на 1 млн. рублей на приобретение 3D-принтеров, оборудования и компьютерной техники.

По словам Игоря Безматерных, руководство Сбербанка считаем важным поддерживать подобные мероприятия. Здесь школьники проверяют, закрепляют и совершенствуют свои знания по таким направлениям, как программирование, робототехника, анализ данных, машинное обучение. И наша цель — увеличить число молодёжи, увлечённой новыми технологиями, потому что за всем этим будущее, а во многом уже и настоящее. Сбербанк сегодня стремится быть не просто банком, а технологическим лидером, строит свою экосистему. Мы обязательно продолжим сотрудничество с «Детским технопарком» и Академгородком в целом.

В свою очередь, руководитель РРЦ «Детский технопарк» Татьяна Колесникова отметила, что ребята показывают отличные результаты в программировании не только на региональных конкурсах, но также в масштабах страны и даже мира. Очень ценно, что у «Детского технопарка» есть такой партнёр, как Сбербанк, с которым центр сотрудничает по самым разным направлениям. Это и «Академия искусственного интеллекта» для школьников, и обучение преподавателей в корпоративном университете банка. Важным событием стал визит Германа Грефа, который решил поддержать активности учреждения материально.

Напомним, председатель Сбербанка Герман Греф посетил АО «Академпарк» с официальным визитом в сентябре. Тогда же было подписано соглашение о сотрудничестве с Новосибирской областью, одним из направлений которого является взаимодействие в рамках проекта «Академгородок 2.0». Ранее, в апреле этого года, воспитанники «Детского технопарка» успешно приняли участие во Всероссийском образовательном проекте Сбербанка «Академия искусственного интеллекта», повысив и закрепив свои знания в программировании. На площадке «Детского технопарка» выступили авторитетные эксперты, после этого ребята прошли конкурсные испытания в онлайн формате. По их итогу, сразу двое новосибирских школьников попали на финальный Хакатон в Москву, где завоевали призовые места.

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