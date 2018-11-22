25 млрд. рублей направит правительство региона на развитие здравоохранения

Объем средств, которые заложили в бюджет на 2019 год на развитие медицины в Новосибирской области, составляет 25,3 млрд. рублей. Это предложение рассмотрели сегодня на сессии Законодательного собрания.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, чуть больше 13 млрд. рублей будет направлено на обеспечение финансирования медицинской помощи неработающего населения в соответствии с территориальной программой государственных гарантий. Это касается детей со дня рождения и до достижения ими возраста 18 лет, неработающих пенсионеров независимо от основания назначения пенсии, граждане, обучающихся по очной форме в профессиональных образовательных организациях и других.

Также, 12,2 млрд. рублей потратят на финансирование специализированной и скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации, не включенной в программу обязательного медицинского страхования. Кроме того, средства пойдут на осуществление регионального проекта «Здоровье» и финансирование расходов по лекарственному обеспечение отдельных категорий граждан, по развитию кадрового обеспечение системы здравоохранения, по охране здоровья матери и ребенка.

Стоит отметить, что в сравнении с прошлым годом сумма, заложенная в областной бюджет на развитие здравоохранения, увеличилась на 1,6 млрд. рублей.

Проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» сегодня рассмотрели депутаты в первом чтении на сессии Законодательного собрания.

Напомним, расходы областного бюджета на 2019 год планируются в сумме 151,3 млрд. рублей, на 2020 год – 153,7 млрд. рублей, на 2021 год – 162,4 млрд. рублей.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что по итогам исполнения бюджета Новосибирской области за январь-сентябрь 2018, доходы превысили плановые показатели, а также доходы бюджета за аналогичный период прошлого года.

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