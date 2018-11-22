Евгений Дитрих назвал Толмачево наиболее развивающимся авиаузлом федерального значения

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, в рамках международного форума, поставил аэропорт «Толмачево» в пример всей авиационной отрасли России и назвал его одним из самых развивающихся авиаузлов.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, делегация во главе с губернатором Андреем Травниковым продолжает работу на Международном форуме «Транспорт России–2018» в Москве.

Во второй день работы форума глава региона принял участие в круглом столе, посвященном вопросу магистральной инфраструктуры. Андрей Травников рассказал Министру транспорта РФ Евгению Дитриху о перспективах развития региональных авиаперевозок на базе аэропорта «Толмачёво» до 2023 года.

Министр подчеркнул, что сегодня международный новосибирский аэропорт Толмачёво – один из наиболее интенсивно развивающихся авиаузлов федерального значения. Это крупнейший за Уралом транзитный хаб на важнейших направлениях между Европой и Азией. А проект развития аэропорта «Толмачёво» – один из показательных примеров для всей авиационной отрасли России.

Среди первоочередных задач по комплексному развитию «Толмачёва» губернатор области назвал модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры вокруг аэропорта и аэродромной инфраструктуры, увеличение количества беспересадочных рейсов в российские города и города ближнего зарубежья, а также рост почтовых и грузовых перевозок за счёт реализации проекта почтово-логистического центра Почты России с пропускной способностью до 1 млн. почтовых отправлений в сутки.

Он напомнил, что через шесть лет, к 2024 году, половина межрегиональных рейсов должна выполняться напрямую, без посадок в Москве. Такую задачу поставил Президент Владимир Путин.

Сегодня «Толмачево» опережает другие аэропорты Сибири по ряду ключевых показателей. Через аэропорт пассажиры могут улететь более чем по двум тысячам комбинаций трансферных стыковок.

Напомним, в 2017 году пассажиропоток новосибирского аэропорта превысил 5 млн. человек. В этом году «Толмачёво» выходит на показатель 6 млн. пассажиров в год. А к 2023 году, по прогнозам экспертов, — на 11,7 млн. пассажиров. Новосибирский аэропорт обслуживает межрегиональные и международные рейсы 30 российских и зарубежных авиакомпаний.

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