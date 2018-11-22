Глава регионального оператора по вывозу ТБО — ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова на заседании комиссии по городскому хозяйству городского совета депутатов Новосибирска 21 ноября сказала, что тариф на вывоз мусора повысится минимум на 20%. Это произойдёт из-за формального перевода услуг из категории жилищных в коммунальные.

«На сегодня мы учитывали (в себестоимости – «КС») только собственные затраты и частично затраты на захоронение. Без муниципальных спецавтохозяйтсв мы не готовы публично озвучивать (насколько повысится тариф – «КС»), поскольку тарифный регулятор с пристрастием относится к нашим собственным затратам, и озвученный мной параметр может оказаться завышенным. Но абсолютно точно с учетом НДС он будет на 20% выше», — рассказала о повышении тарифа директор регионального оператора по вывозу ТБО — ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.

Коммунальные услуги в отличии от услуг ЖКХ облагаются НДС. Этот процесс регулируется на федеральном уровне. Кроме того, в сумму оплаты входит и компенсация за негативное воздействие на окружающую среду при захоронении отходов.

О том, что население не может понять, откуда появляются озвученные Ларисой Анисимовой цифры, заявил депутат городского совета Новосибирска Игорь Атякшев. «Это связано с тем, что те же самые операторы вывозят мусор на те же самые полигоны. Но при этом тариф вырастет на 20%, если услуги относятся не к жилищным, а к коммунальным. Населению не совсем понятно, что это за посредническая нагрузка», — отметил парламентарий.

«Вы задаёте абсолютно правильный вопрос, и меня как жителя это тоже беспокоит. Но тариф складывается из норматива, который установлен усредненным для всех людей, проживающих на территории Новосибирской области. В Новосибирской области 1504 населённых пункта. Из них сегодня вывозом охвачено порядка 98, а региональный оператор должен транспортировать мусор из всех», — отметила Лариса Анисимова.

Повышение для всех муниципалитетов области по словам Ларисы Анисимовой связано именно с тем, что общие затраты области распределяются на всех жителей региона, а не высчитываются согласно затратам на транспортировку из конкретных муниципалитетов.

«Мы неоднократно обсуждали это в том числе на площадке Законодательного собрания. Образование твердых коммунальных отходов в Новосибирске естественно больше, чем в других населенных пунктах области, поэтому затраты на транспортирование оказываются меньше. В других населённых пунктах обратная история. Но я не думаю, что будет социально справедливым назначить тариф 60 рублей в Новосибирске и 280 рублей в Татарске», — объяснила свою позицию Лариса Анисимова.

Члены комиссии по городскому хозяйству приняли к сведению выступление директора ООО «Экология-Новосибирск».

По сведениям «Континента Сибирь», в настоящий момент региональный оператор ведёт переговоры с транспортными компаниями, которые выиграли конкурс на право вывоза мусора. Стороны договариваются об обязательствах и разделении ответственности.

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