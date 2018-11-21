Тюменский предприниматель Александр Журавель, который ранее победил в тендере на право быть официальным дилером Toyota и Lexus в Новосибирске, вышел в Москву с брендом Audi. Возглавляемая им группа компаний «Восток Моторс» запустила салон немецкого премиального бренда в здании, где ранее находился «Ауди Центр Москва» ушедшей с рынка группы компаний «Независимость».

Новый салон функционирует под брендом «Ауди Центр Бережковский». Указанный салон запускала весной 2014 года московская ГК «Независимость», однако в 2018 году она покинула рынок, лишившись дилерства всех представляемых брендов. Как сообщает «Автобизнесревю», о строительстве комплекса на Бережковской набережной было объявлено еще в 2008 году, а его открытие изначально планировалось на первую половину 2009 года. Общая площадь нового салона по данным «Автобизнесревю», составляет 7 481 кв.м. При этом шоу-рум занимает 583 кв.м, позволяя демонстрировать до 15 автомобилей. Для покупателей представительских седанов оборудована специальная зона Audi А8 Lounge. Площадке Audi с пробегом :plus отведено более 1 000 кв.м, а сервисной зоне на 17 постов – 1 400 кв.м., отмечает издание.

Напомним, что ГК «Восток-Моторс» — официальный дилер Skoda, Hyundai, Mazda, Land Rover, Toyota, Lexus в Тюмени, Сургуте, Ноябрьске, Перми, Кургане, Новосибирске. Основателем группы компаний является Александр Журавель.

В сфере автобизнеса он присутствует с 1990-ых годов и начинал с продажи автомобилей марки Toyota. В дальнейшем Александр Журавель стал партнёром предпринимателя Виктора Пушкарева, который, по словам местных автодилеров, на тот момент владел автосервисом по ремонту иномарок. Учрежденная ими компания «Восток Моторс» получила дилерство Nissan в Тюмени. По словам участников рынка, этот салон являлся одним из самых успешных и прибыльных в Тюмени. Помимо Nissan в нулевых структуры Александра Журавеля получили дилерство Skoda и Hyundai в Тюмени и Mazda в Сургуте. В 2007-м году в Тюмень пришла группа компаний «Верра Motors», ее генеральный директор Алексей Новокшонов вместе с «Ренессанс Груп» выкупил у «Восток-Моторс» бизнес по бренду Nissan, а у Александра Журавеля остались все остальные салоны. Помимо этого, «Восток Моторс» открыла Skoda и Land Rover в Сургуте, а также дилерский центр Toyota в Ноябрьске и Сургуте. В последние годы к этим городам прибавились Пермь, где были запущены салоны Hyundai и Mazda, а также Курган. В 2018 году был открыт дилерский центр Lexus в Новосибирске. Всего по словам участников рынка, у ГК «Восток Моторс» более 15 автосалонов.

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