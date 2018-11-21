21 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выступил с бюджетным посланием. В ходе выступления глава региона отметил, что ситуация на мировом угольном рынке складывается для Кузбасса благополучно: спрос на уголь увеличивается. Рост экспорта, по его словам, обеспечили Китай, Польша, Италия и др. страны.

В 2018 году ожидаемая добыча угля составит около 250 млн тонн, что на 3,5% выше значения прошлого года. «Угольные компании могут добывать и больше, но наша добыча сдерживается недостаточными провозными мощностями РЖД», — заявил Сергей Цивилев. Он отметил, что объемы обогащения по итогам года составят порядка 175 млн тонн, что на 8% больше, чем в 2017. 113 млрд рублей составят инвестиции в угольную отрасль в 2018 году. До 2021 года объем вложений достигнет 350 млрд рублей.

«Ситуация на мировом рынке складывается для нас благополучно. Спрос на кузбасский уголь увеличивается. В шесть раз возрос спрос со стороны Румынии, в два раза больше закупила Польша. Увеличили закупки нашего угля Нидерланды и Италия, — перечислил Сергей Цивилев. — Крепнет стратегическое партнерство со странами АТР. Один только Китай увеличил закупки кузбасского угля на 16%», — добавил губернатор. По его данным, произошло укрепление позиций и на других важных рынках. В частности, «в Индию ушло в два раза больше прошлогодних объемов». По информации, озвученной Цивилевым, к 2021 году Кузбасс преодолеет порог по добыче в 280 млн тонн угля в год.

Высокие цены и спрос на уголь обеспечили рост налоговых отчислений компаний. Так, за 2018 год предприятия отрасли перечислят в бюджет 58 млрд рублей налогов, против 45 млрд рублей годом ранее.

Добавим, что в текущем году в Кемеровской области запущен новый участок открытых горных работ в Гурьевском районе и обогатительная фабрика в городе Мыски. До 2021 года будет введено еще три угледобывающих предприятия.

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