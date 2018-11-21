21 ноября полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел совещание по подготовке и прохождению отопительного периода в регионах Сибири. Полпред сообщил, что менее половины муниципальных образований Хакасии получили паспорта готовности к отопительному сезону, и это самый низкий показатель среди регионов Сибири. Об этом сообщает «ТАСС».

«Тревожная ситуация в Республике Хакасия, где менее половины муниципальных образований получили паспорта готовности — это самый низкий показатель в округе. Есть улучшения по отношению к прошлому году, но на сегодня ситуация сложная», — сказал Сергей Меняйло. Основные замечания полпреда коснулись состояния зданий, сооружений, паровых котельных, а также регистрации опасных промышленных объектов и получения разрешений на их эксплуатацию.

Ситуацию в Хакасии описал лично глава республики Валентин Коновалов. Специально для этого на совещании была налажена видеосвязь. Губернатор Хакасии отметил, что в регионе действительно существует ряд проблем с регистрацией паровых котельных, и высокая задолженность перед предприятиями ЖКХ (более 1 млрд. рублей).

При этом, по словам Валентина Коновалова, запас ресурсов для прохождения отопительного сезона в среднем по республике составляет 71 тыс. тонн угля, или 354% от плана. Это позволит Хакасии благополучно завершить отопительный сезон.

По итогам совещания Сергей Меняйло потребовал от глав регионов разработать планы по решению проблем муниципальных образований и устранить все выданные предписания и замечания. Получение паспортов готовности всех сибирских муниципальных образований поставлено под контроль надзорными ведомствами.

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