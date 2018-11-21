Строительство медицинского комплекса в Иркутске-II одобрил Минздрав России

Губернатор Иркутской области Сергея Левченко и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова обсудили на встрече в Москве строительство медицинского комплекса и оснащение онкологического диспансера.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, во время встречи губернатор области и министра здравоохранения были подняты актуальные для региона темы. Среди них — возможность увеличения квоты целевого приема в Иркутский государственный медицинский университет. Количество больниц и поликлиник ежегодно увеличивается, следовательно, потребность во врачах и медицинском персонале растет.

Глава региона отметил, за последние годы Министерством здравоохранения РФ совместно с Правительством Иркутской области проведен комплекс мероприятий по снижению кадрового дефицита в Приангарье. Это позволило увеличить обеспеченность врачебными кадрами. Укомплектованность медицинских организаций региона выросла за 4 года с 53,8 % до 57,1 %.

Однако в медицинских организациях продолжает наблюдаться нехватка специалистов первичного звена здравоохранения, прежде всего врачей-терапевтов и врачей-педиатров. Одна из причин незначительного роста укомплектованности врачебными кадрами — ограниченное количество бюджетных мест в медицинских образовательных учреждениях.

Еще одним важным вопросом стала поддержка из федерального бюджета строительства медицинского комплекса в Иркутске-II. Сейчас детская поликлиника и женская консультация расположены в приспособленных помещениях, которые не соответствуют санитарным и техническим требованиям. В этой медсанчасти помощь получают в основном работники Иркутского авиационного завода, трудовой коллектив которого насчитывает около 12,5 тысяч человек. Потребность населения в услугах детской поликлиники и женской консультации крайне высока. Сергей Левченко отметил, что объект уже спроектирован и прошел экспертизу.

Так, по предварительным подсчетам сметная стоимость медицинского комплекса составляет более 1,3 млрд. рублей. Правительство Иркутской области в установленном порядке направит бюджетную заявку в Министерство здравоохранения РФ для включения софинансирования строительства в проект федеральной адресной инвестиционной программы.

Вероника Скворцова и Сергей Левченко также обсудили ход строительства радиологического корпуса областного онкологического диспансера.

По словам губернатора, президент России Владимир Путин в феврале этого года пообещал оказать этому объекту поддержку из федерального бюджета. Строительство уже началось. Ввести в строй радиологический корпус планируют в 2022 году. А федеральные деньги пойдут на покупку дорогостоящего оборудования для лучевой терапии, которое мы разместим в действующих корпусах, чтобы люди уже получали помощь.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что вопросы, связанные с состоянием сельских больниц, борьбой с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями являются наиболее острыми в сфере здравоохранения для Сибири. Недавно главы регионов округа обсудили их на совещании, в котором приняли участие первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева и полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

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