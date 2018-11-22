Легендарный финансист поделится с россиянами идеями заработка на бирже на онлайн-конференции «Открытие Брокер»

24 ноября состоится эксклюзивное выступление перед российской аудиторией Ларри Уильямса — легендарного американского трейдера, заработавшего миллионы на биржевых операциях. Инвестиционная компания «Открытие Брокер» проведёт с участием финансиста онлайн-конференцию «Трейдинг в России и США: разбор полётов с Ларри Уильямсом».

Ларри Уильямс – один из самых известных профессиональных трейдеров в мире. Автор бестселлеров о собственной методике работы на срочном рынке, ведущий семинаров и тренингов. Он получил широкую известность в мире финансов после своей победы в мировом чемпионате по торговле фьючерсами Robbins World Cup в 1987 году, получив за год 11 376%[1] прибыли. Этот рекорд до сих пор никому не удалось побить.

Как удалось получить такую баснословную прибыль? Дело не только в везении, ведь 10 лет спустя в этом же конкурсе выиграла дочь Ларри Уильямса, Мишель. Речь идёт об уникальной авторской стратегии трейдинга. Именно о ней и Уильямс будет говорить на предстоящей конференции. Слушатели узнают, как распознать торговые сигналы в потоке новостей и предугадывать движение котировок, а также получат реальные биржевые прогнозы и инвестиционные идеи с долларом и евро, получат ценные советы по эффективному планированию личных финансов и вложению капитала. Но и это ещё не всё — участники телемоста смогут задать культовому инвестору интересующие вопросы в режиме онлайн.

«Успешный трейдинг — это проверка вашей финансовой подкованности и выдержки. Умение вовремя определять зарождение тренда и хладнокровие важны не меньше, чем торговая стратегия. Я буду очень рад поделиться своим опытом работы на финансовых рынках и наблюдениями за происходящими событиями с вами – пожалуй, самой живой и любознательной аудиторией», – говорит Ларри Уильямс.

Для участия в онлайн-конференции «Трейдинг в России и США: разбор полётов с Ларри Уильямсом» необходимо зарегистрироваться на сайте «Открытие Брокер» и оплатить участие. Посмотреть трансляцию можно в любой точке мира, достаточно иметь выход в интернет. Профессиональный синхронный переводчик позволит слушателям не упустить ничего важного во время трансляции.

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). Не является образовательной деятельностью. Не сопровождается выдачей документов об образовании и (или) квалификации. Не является офертой. На правах рекламы.

* АО «Открытие Брокер», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, ОГРН 1027739704772.

18+

[1] https://www.worldcupchampionships.com/live-stats-3-2-2

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.