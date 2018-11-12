12 ноября на заседании правительства Новосибирской области, которое провёл глава региона Андрей Травников, был рассмотрен вопрос о перспективах развития условий для инвестирования в регионе. Свои прогнозы по развитию данного показателя предоставила заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

«Объем вложения средств, предусмотренный государственной программой стимулирования инвестиционной активности в Новосибирской области, в течение 2018- 2020 годов получается больше, чем мы ожидали, — сказала Ольга Молчанова. – В таких условиях у нас возникает возможность для развития инвестиционной отрасли. Сегодня по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Новосибирская область занимает 19 место, но для нас это не предел. Пока темпы роста вложения средств все еще имеют сдержанный характер. Мы безусловно будем работать над их ускорением, чтобы в течение 2019 – 2023 годов войти в десятку регионов страны по уровню развития инвестирования».

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ впервые проводился в 21 регионе страны в 2014 году. С 2017 года в нем на равных условиях участвуют все субъекты федерациию Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. По итогам рейтинга 2018 года Новосибирская область вошла в топ-20 субъектов РФ по уровню состояния инвестиционного климата, переместившись с 27 место на 19.

Ольга Молчанова отметила, что это очень сложная задача, и она должна решаться не только министерством экономического развития, но и другими министерствами правительства и органами местного самоуправления. Все регионы работают в этом направлении, и достичь этого результата можно только очень серьезной слаженной совместной работой

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