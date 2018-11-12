Процесс объединения Совкомбанка и Росевробанка сегодня официально завершен. С 12 ноября весь бизнес объединенного банка будет работать на лицензии Совкомбанка. Ранее планировалось, что банки будут работать под двумя брендами до конца года, но в итоге процедура прошла быстрее.

В 2015 году Совкомбанк впервые приобрел миноритарный пакет акций Росевробанка и на протяжении нескольких лет постепенно увеличивал свою долю в капитале. В марте 2018 года, когда акционеры обоих банков объявили об их будущем слиянии, в собственности Совкомбанка находилось 45% акций Росевробанка.

Из совместного сообщения двух банков, где впервые было заявлено о будущем слиянии как о решенном факте, следовало, что объединенный банк войдет в топ-3 частных банков России по размеру активов и капитала. Капитал объединенного банка должен был превысить 100 млрд рублей, предполагаемый размер активов – около 1 трлн рублей.

В августе Совкомбанк увеличил долю в капитале Росевробанка с 75% до 90%. При этом его доля в голосующих акциях Росевробанка выросла до 100%. На конец лета у Росевробанка оставалось 9,99% собственных акций, не являющихся голосующими.

Последним шагом к полному объединению двух банков стало слияние мобильных и интернет-сервисов: 9 ноября Росевробанк приостановил их работу на три дня и сегодня, 12 ноября, они заработали уже под объединенным брендом.

На сегодняшний день, как сообщили в пресс-службе Совкомбанка, вся продуктовая линейка полностью унифицирована, блок Росевробанка по работе со средним и крупным бизнесом полностью интегрирован в структуру Совкомбанка и будет действовать на базе филиала «Корпоративный». Также представители объединенного банка гарантируют, что действующих клиентов слияние не затронет никак – ставки по действующим вкладам и кредитам Росевробанка при их интеграции в Совкомбанк не изменятся, нужно будет только обновить название банка и платежные реквизиты.

Должность президента объединенного банка занял Илья Бродский, ранее занимавший должность председателя правления Росевробанка. В Совкомбанке он будет курировать работу с юридическими лицами. Функции единоличного исполнительного органа продолжит исполнять председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

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