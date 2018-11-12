Новосибирское Заксобрание закончило прием заявок на должность уполномоченного по правам человека. Депутатам предстоит сделать выбор между двумя кандидатурами.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания, общественная палата Новосибирской области выдвинула на выборы уполномоченного действующего омбудсмена Нину Шалабаеву.

До этого, депутат Заксобрания Дарья Украинцева выдвинула в омбудсмены регионального координатора «Школы грамотного потребителя» Светлану Миронову. Она также является помощницей депутата горсовета Новосибирска Владимира Барсука, который возглавлял список единороссов на выборах в 2015 году.

По информации пресс-службы, 15 ноября пройдет заседание конкурсной комиссии, которая рассмотрит кандидатуры. Однако окончательное решение примут на очередной сессии, которая пройдет 21 ноября.

К слову, на сайте новосибирского Законодательного собрания ещё с конца сентября было размещено постановление об объявлении конкурса на должность уполномоченного по правам человека.

Среди основных требований к кандидатам на пост уполномоченного по правам человека – наличие высшего образования, «безупречной репутации», отсутствие непогашенной судимости, а также «познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты».

Ранее «КС» писал, что Нину Шалабаеву депутаты заксобрания избрали омбудсменом в ноябре 2013 года. Тогда губернатор Новосибирской области Василий Юрченко предложил на этот пост кандидатуру историка и политолога Алексея Осипова, конкуренцию которому составила выдвинутая фракцией КПРФ в областном парламенте журналистка Светлана Воронкова. Эти кандидаты вышли во второй тур выборов омбудсмена, но и в нём не набрали необходимого количества голосов. Тогда «фигурой согласия» стала бывшая заместитель председателя облизбиркома Нина Шалабаева.

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