На должность омбудсмена Новосибирской области рассмотрят двух претенденток

 
На должность омбудсмена Новосибирской области рассмотрят двух претенденток

Новосибирское Заксобрание закончило прием заявок на должность уполномоченного по правам человека. Депутатам предстоит сделать выбор между двумя кандидатурами.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания, общественная палата Новосибирской области выдвинула на выборы уполномоченного действующего омбудсмена Нину Шалабаеву.

До этого, депутат Заксобрания Дарья Украинцева выдвинула в омбудсмены регионального координатора «Школы грамотного потребителя» Светлану Миронову. Она также является помощницей депутата горсовета Новосибирска Владимира Барсука, который возглавлял список единороссов на выборах в 2015 году.

По информации пресс-службы, 15 ноября пройдет заседание конкурсной комиссии, которая рассмотрит кандидатуры. Однако окончательное решение примут на очередной сессии, которая пройдет 21 ноября.

К слову,  на сайте новосибирского Законодательного собрания ещё с конца сентября было размещено постановление об объявлении конкурса на должность уполномоченного по правам человека.

Среди основных требований к кандидатам на пост уполномоченного по правам человека – наличие высшего образования, «безупречной репутации», отсутствие непогашенной судимости, а также «познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты».

Ранее «КС» писал, что Нину Шалабаеву депутаты заксобрания избрали омбудсменом в ноябре 2013 года. Тогда губернатор Новосибирской области Василий Юрченко предложил на этот пост кандидатуру историка и политолога Алексея Осипова, конкуренцию которому составила выдвинутая фракцией КПРФ в областном парламенте журналистка Светлана Воронкова. Эти кандидаты вышли во второй тур выборов омбудсмена, но и в нём не набрали необходимого количества голосов. Тогда «фигурой согласия» стала бывшая заместитель председателя облизбиркома Нина Шалабаева.

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