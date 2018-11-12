Рост ипотечных сделок отмечен в Новосибирской области

Управление Росреестра по Новосибирской области в октябре зафиксировало значительный рост в регионе ипотечных сделок. На сегодняшний день их зарегистрировано почти 70 тыс.

По данным пресс-службы Росреестра по Новосибирской области, по итогам 10 месяцев текущего года ведомством зарегистрировано более 69 тысяч ипотечных сделок. Рост составил 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда эта цифра была 54 тыс.

К слову, за 10 месяцев 2016 года в Управлении было зарегистрировано без малого 50 тыс. ипотек, это на 39% меньше по сравнению с показателями текущего года.

Только в октябре 2018 специалисты Управления зарегистрировали более 8 тыс. ипотек. Это на 21% больше, чем в том же месяце год назад. В то время цифра еле дотянула до 7 тыс. А в октябре 2016 было зафиксировано всего порядка 5 тыс. сделок. Рост показателей октября 2018 года по сравнению с октябрем 2016 составил 62%.

К тому же, по сравнению с показателями сентября 2018 года в октябре количество ипотечных сделок выросло на 11%, почти на тысячу документов за месяц.

Напомним, ранее «КС» рассказывал, что 12 октября в Новосибирске в рамках нового строительного законодательства был заключен первый договор о долевом участии с использованием ипотечных средств и счета эскроу.

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