Мэр Новосибирска и посол Лаоса готовы стать стратегическими партнерами

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Лаосской Народно-Демократической республики в РФ Сивиенгпхетом Пхетворасаком. Достигнута договорённость о развитии побратимских отношений.

По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, подписание соглашения об установлении побратимских отношений должно стать отправной точкой для взаимовыгодного сотрудничества — в этом заинтересованы обе стороны.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Лаосской Народно-Демократической республики в РФ Сивиенгпхет Пхетворасак уверен, что побратимство позволит начать отношения с нуля и развивать их в самых разных направлениях.

Лаос заинтересован сотрудничать в сфере сельского хозяйства, в частности — производства и переработки молочной продукции. Также государство Юго-восточной Азии готово рассмотреть возможность обучения своих студентов в новосибирских вузах. В частности, по словам главы лаосской делегации, в их стране завершается строительство железнодорожной дороги Китай—Лаос, поэтому высока потребность в инженерных железнодорожных кадрах. И это только одно возможное направление для сотрудничества. Чрезвычайный и Полномочный Посол Лаосской Народно-Демократической республики в РФ высоко оценил потенциал Новосибирска и выразил надежду на плодотворное взаимодействие.

Сегодня тенденции таковы, что Россия и Лаос становятся стратегическими партнёрами, поэтому сотрудничество этих стран может распространяться на такие сферы, как культура, наука, промышленность и образование.

Причем Новосибирску, по мнению мэра Анатолия Локтя, есть, что предложить новому партнёру. Стороны готовы обмениваться делегациями, ближе узнавать культуру и традиции друг друга, это должно стать хорошим началом для развития взаимовыгодных связей.

Напомним, визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Лаосской Народно-Демократической республики в РФ в Новосибирск состоялся в рамках инновационно-инвестиционного форуму «Азиатские встречи», который проходил с 6 по 9 ноября. Мероприятие было направлено на развитие и укрепление торгово-экономических связей, расширение сферы сотрудничества предприятий НСО со странами Азии, и реализация совместных проектов.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.