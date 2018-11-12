Альфа-Банк выделил 1,2 млрд рублей Группе «ПРОДО» для финансирования инвестиционного проекта по реконструкции, модернизации и расширению производства свиноводческого предприятия «Омский бекон», расположенного в Омской области. Средства предоставлены в рамках действующих кредитных линий общим объемом 7,35 млрд рублей.

Отметим, что кредитные линии одобрены Министерством сельского хозяйства РФ в рамках федеральной программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Срок финансирования составит 8 лет.

Инвестиционный проект подразумевает создание комплекса полного цикла, включая строительство станции искусственного осеменения на 150 хряков, племенного репродуктора на 1700 свиноматок и частичную реконструкцию свинокомплекса «Чунаевский». Реализация проекта позволит укрепить рыночные позиции «Омского бекона»: заместить устаревшие мощности и нарастить объемы производства.

«Омский бекон» – важнейшее звено в структуре Группы «ПРОДО». Изменения, которые происходят на нашем свиноводческом предприятии, позволят сделать огромный шаг на пути повышения конкурентоспособности, улучшения качества продукции и удовлетворения запросов потребителей», – отметил генеральный директор Группы «ПРОДО» Петр Илюхин.

«Сотрудничество Альфа-Банка с Группой «ПРОДО» насчитывает порядка 10 лет. В том числе, мы активно поддерживаем инвестиционные проекты Группы, — подчеркнул член Правления Альфа-Банка Максим Першин. — Мы рады внести вклад в модернизацию производства «Омский бекон», создание новых рабочих мест и повышение качества продовольственной продукции в регионе», – добавил он.

Ранее с участием кредитных средств Альфа-Банка Группой «ПРОДО» был реализован проект модернизации «ПРОДО Птицефабрики Калужской», продолжается модернизация «ПРОДО Птицефабрики Пермской».

Группа «ПРОДО» – один из крупнейших российских агропромышленных холдингов на рынке птицеводства, свиноводства и мясопереработки. Предприятия Группы расположены в Центральном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

Альфа-Банк (основан в 1990 году) является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций. По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре. Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

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