Московский «Банк Реалист» будет входить в состав иркутского «БайкалИнвестБанка». Информация о начале процедуры реорганизации появилась на официальном сайте Центробанка.

Как сообщает пресс-служба Центрального банка, реорганизации Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» будет проходить в форме присоединения к нему «Банка Реалист».

На официальном сайте «БайкалИнвестБанк» сообщается, что решение о процедуре реорганизации было принято на внеочередном собрании акционеров банка в начале ноября текущего года.

К слову, Байкалинвестбанк был основан в 1990 году в Иркутске. Он присутствует в 43 городах на территории РФ от Владивостока до Ростова-на-Дону и занимает 8 место в рейтинге российских банков, осуществляющих закупку золота в 2017 году.

Московский «Реалист» был основан в 1993 году, до начала текущего года работал под названием «Московско-Парижский банк».

Напомним, ранее «КС» сообщал, что 19 октября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка. А с 31 октября департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» начал выплачивать страховые возмещения вкладчикам данной кредитной организации.

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