Заседание комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам заксобрания Новосибирской области, прошедшее в четверг, 8 ноября, неожиданно стало местом баталий между региональным департаментом информатизации и управлением архитектурно-строительной инспекции Новосибирска.

Заурядный вопрос вызвал нешуточный спор, ставший особенно интересным на фоне рассуждений о том, кто может стать новым главой УАСИ взамен ушедшего Анатолия Мотыги. Сначала свои аргументы представил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, заявивший, что для сотовых операторов согласование в строительстве вышек длится достаточно долго, и хорошо бы эти сроки хоть как-то сократить. На что исполняющий обязанности начальника УАСИ Евгений Улитко заявил, что его ведомство против подобных подвижек. К мнению коллеги присоединился начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Валерий Анищенко, а затем и все собравшиеся депутаты.

Как заметил депутат Сергей Титков, конечно, хорошо, если связь, наконец, появится в отдаленных селах региона. Но ведь сотовые операторы преследуют другие цели – упростить процедуру разрешения на строительство вышек в густонаселенных пунктах – например, в недавно появившихся коттеджных поселках. Компании не решатся на строительство, если потенциальных абонентов по пальцам пересчитать. Опасения Улитко тоже понятны – упрощение процедуры согласования автоматически приведет к возникновению различных ситуаций, в том числе и в Новосибирске, а очередных скандалов с массой претензий никому не хочется. По мнению Титкова, нужно сразу понимать, что упрощение разрешительной процедуры вызовет больше скандалов, чем поддержки среди населения, поэтому лучше от этих идей сразу отказаться. Таким образом Титков выразил мнение большинства депутатов, понимающих, что первый народный «удар» придется на них.

Депутат Иван Сидоренко, который также активно интересовался этим вопросом, напомнил, что вопрос упрощения процедуры выдачи разрешения на строительство уже обсуждался среди депутатов заксобрания. Тогда предложение Анатолия Дюбанова решили отклонить, поэтому, конечно, всех интересовало, почему оно вдруг опять появилось. Чиновник из правительства подробностей раскрывать не стал, заметив лишь, что не так давно общался по этому поводу с представителями двух операторов из «большой тройки».

Дополнило картину выступление Олега Сметанина, который признался, что достаточно много прочитал информации о возведении вышек сотовой связи в городах, и вся она преимущественно негативного характера. Депутат предложил задуматься всем собравшимся о том, насколько польза сотовой связи преобладает над вредом. Председатель комитета Евгений Покровский был более спокоен в оценках и суждениях, предложив провести еще одну рабочую группу по данному вопросу и заслушать итоги ее работы на следующем заседании.

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