6 тыс. должников остались без электроэнергии в Красноярском крае

«Красноярскэнергосбыт» в октябре 2018 года произвел ограничение и отключение электроэнергии 6 тыс. абонентам-неплательщикам. Общая сумма их задолженности составляет почти 30 млн. рублей.

Как рассказали в пресс-службе компании, более половины потребителей, которым ограничили подачу электроэнергии, проживает в городе Красноярске. На них приходится 11,5 млн. рублей задолженности перед энергетиками.

По словам исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олега Дьяченко, согласно законодательству, дебитором считается потребитель, который имеет задолженность по оплате электрической энергии, превышающую двукратный норматив потребления. Для каждого домохозяйства он разный и зависит от количества комнат и прописанных в квартире жильцов, а также от установленных электроприборов.

Для потребителей-неплательщиков отключение электроэнергии не было неожиданностью. За 20 дней до предполагаемого ограничения ресурса людям обязательно поступают уведомления с указанием суммы долга и планируемой датой отключения. У них есть достаточно времени для погашения задолженности перед энергетиками для того, чтобы избежать санкций.

Если потребитель не оплатил свою задолженность в указанный срок, то ему вводится сначала частичное ограничение электроэнергии, а ещё через 10 дней — полное отключение. Электроснабжение восстанавливается лишь после полной оплаты долга и стоимости услуг отключения – подключения должника, либо заключения соглашения о реструктуризации задолженности.

К слову, ПАО «Красноярскэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Красноярского края. Компания осуществляет сбыт электроэнергии, оказывает услуги по энергоаудиту, контролю и ремонту приборов учета электроэнергии, агентским договорам. Кроме того, компания является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в регионе с долей рынка в 34,6%.

Напомним, не так давно «КС» сообщал, что в рамках контроля прохождения отопительного периода в регионах Сибири полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло посетил новосибирскую ТЭЦ-4.

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