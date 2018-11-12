Из Новокузнецка до Шерегеша начнет курсировать прямой автобус

17 ноября из аэропорта им.Бориса Волынова (Спиченково), который находится в Прокопьевском районе Кемеровской области, отправятся первые рейсовые автобусы до Шерегеша.

Как сообщает пресс-служба Управления транспорта и связи Новокузнецка, в день открытия горнолыжного сезона для туристов, прилетающих в Кузбасс, будет организовано два рейса. Первый будет отправляться в 6:20 утра, второй – в 7:40. Такой график рассчитан для того, чтобы пассажиры авиалайнеров могли получить багаж и без длительного ожидания отправиться к горнолыжному курорту. Удобно то, что остановочный пункт в Шерегеше организован у самой горы Зеленая на секторе А, в районе парковки комплекса «Папа Миша».

Время в пути будет составлять чуть больше трех часов. Причем, для удобства пассажиров из Новокузнецка, маршруты рассчитаны транзитом через местный автовокзал. Билеты можно приобрести через сервис онлайн заказа «Кузбасспассажиравтотранс», Новокузнецкого автовокзала и других компаний.

К тому же, уехать можно будет теперь не только туда, но и обратно. Как уточняют в пресс-службе УТИС, выезд из Шерегеша будет поздний. В расписании появится рейс Таштагол – Новокузнецк. Он будет идти транзитом через курортную зону и аэропорт. Время отправления из Таштагола – 22:00, из Шерегеша – 23:00.

Стоимость проезда составит около 400 рублей.

Напомним, ранее «КС» писал, что власти Кемеровской области рассчитывают увеличить турпоток в Шерегеш. В зимнем сезоне 2018/19 горнолыжный курорт может принять 1,3 млн туристов, это на треть больше, чем годом ранее.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.