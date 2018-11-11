В 20:00 избирательные участки в Хакасии закончили свою работу. Явка на выборах главы республики к 18:00 по местному времени составляла 40,9%. В первом туре явка на это время была 35,18%. Как сообщает ИА «Хакасия», в ходе выборов были зафиксированы многочисленные мелкие нарушения, которые были устранены в оперативном порядке.

К 19:30 явка составила 43,3%.



Напомним, что в выборах участвует один кандидат — Валентин Коновалов, он выдвинут КПРФ. Для победы ему необходимо получить более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



Как сообщили «Континенту Сибирь» в Общественной палате республики Хакасия жалоб о нарушениях, способных повлиять на ход голосования на выборах главы региона, не поступило.

Однако ИА «Хакасия» указывает на многочисленные нарушения в ходе голосования: подложные бюллетени, ручки с исчезающими чернилами, незаконная агитация, подача голосов подставными лицами.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.