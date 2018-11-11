На 15:00 в Хакасии проголосовало 31,27% (119 731 чел.)избирателей, сообщает информационный центр избиркома Хакасии. Явка во втором туре превысила сентябрьскую почти на 5%.

В целом, как рассказали «Континенту Сибирь» в Общественной палате республики Хакасия пока жалоб о нарушениях, способных повлиять на ход голосования на выборах главы региона, не поступало.

Тем не менее, ИА «Хакасия» сообщает, что в первой половине дня наблюдатели от КПРФ выявили многочисленные нарушения в ходе выборов. Большая часть инцидентов связана с деятельностью активистов движения «Народный глава», которых выдворяют с территории избирательных участков за ведение агитации.

По информации наблюдателей от КПРФ, в Черногорске на трех избирательных участках были замечены попытки многократного голосования, а в Абакане голосовали военные с иногородней пропиской.

В бюллетенях есть только две графы — «за» и «против». Для победы Валентину Коновалову необходимо набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы. Если этого не произойдет, избирком Хакасии признает выборы несостоявшимися и назначит дату повторного голосования.

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