В Новосибирской области начал работу отраслевой проектный офис Министерства сельского хозяйства региона, цель которого — сопровождение инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

Как рассказал «Континенту Сибирь» советник губернатора Новосибирской области по АПК Сергей Соколов, главой региона Андреем Травниковым утвержден ряд мероприятий, направленных на создание инвестиционного потока в агропромышленный комплекс НСО. Один из шагов – организация проектного офиса, который, по сути, «является моделью сервисного сопровождения инвесторов».

Такой офис имеет как постоянный состав экспертов, так и привлекает специалистов министерств и ведомств Новосибирской области. В частности, Агенства инвестиционного развития и «Россельхозбанка». «В офис уже поступили предложения от двух инвесторов – компании «СибБарС» из Здвинского района на модернизацию действующего завода по производству сыра (объем вложений в проект – 85 млн рублей – «Континент Сибирь») и от столичной компании «Славтранс-Сервис»», — сообщил Соколов. Последняя специализируется на доставке грузов из Приморского края в Москву и рассматривает возможность строительства в Новосибирской области контейнерного хаба с перспективой переработки сельскохозяйственной продукции в регионе для дальнейшего экспорта.

Кроме того, еще один шаг для привлечения бизнеса, по данным Соколова, проведение совместно с Новосибирским государственным аграрным университетом «полевых исследований» для уточнения инвестиционной специализации районов региона. «В результате этой работы появится агропромышленная инвестиционная карта, способствующая «упаковке» инвестиционных предложений. Таким образом, каждый предприниматель сможет найти перспективное место для развития своего дела в районах Новосибирской области», — заключил Сергей Соколов.

Добавим, что заместитель губернатора Новосибирской области Александр Дубовицкий на форуме «АгроСиб» говорил, что в области сегодня важно формировать новую инвестиционную политику.

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