Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников дал ряд поручений по строительству и реконструкции социальных объектов в жилом районе Пашино, где он побывал с рабочим визитом 6 сентября. В частности, мэрия Новосибирска вновь займется поиском инвестора для бассейна «Дельфин».

Департамент физкультуры и спорта Новосибирской области вместе с мэрией Новосибирска вновь начнут поиски потенциального инвестора, готового восстановить бассейн «Дельфин» в Пашино. В октябре прошлого года городская администрация заключила концессионное соглашение с компанией из Новокузнецка «БизнесСервис», которая должна была отремонтировать комплекс за 25 млн рублей и сдать его не позднее чем через три года с даты заключения соглашения, но работы так и не начались. Концессия заключалась на 29 лет.

«К концессионеру есть вопросы: он зашел на объект, но видно, что работы не ведутся. С мэрией договорились, что коллеги запустят процедуру расторжения этого соглашения», — сообщил на встрече с жителями района по итогам осмотра объекта врио губернатора Андрей Травников.

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