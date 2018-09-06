Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске постановил взыскать с мэрии Новосибирска 29,2 млн рублей в пользу ООО «Макдоналдс». Таким образом суд изменил решение новосибирского арбитража.

Из бюджета Новосибирска почти 30 млн рублей может уйти на оплату убытков ООО «Макдоналдс». Такое решение 3 сентября было вынесено в Томске Седьмым арбитражным апелляционным судом. В апреле этого года Арбитражный суд Новосибирской области в этом споре встал на сторону мэрии Новосибирска, но иное решение приняли судьи апелляционного суда.

«Решение от 20.04.2018 Арбитражного суда Новосибирской области отменить, принять по делу новый судебный акт. Взыскать за счет казны города Новосибирска в пользу общества с ограниченной ответственностью «Макдоналдс» 29 200 055 руб. 65 коп. убытков, 172 000 руб. судебных расходов по первой и апелляционной инстанциям», — говорится в постановлении суда.

Тем не менее в течение двух месяцев городская администрация имеет право обжаловать постановление в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа.

Что касается спора мэрии и известной ресторанной сети, то он относится к аренде участка на улице Петухова в Кировском районе города. Компания собиралась построить свой ресторан вблизи площади Кирова, однако чиновники отказали в выдаче разрешения на строительство. Истец утверждал, что убытки возникли в связи с неправомерным отказом в выдаче разрешения на строительство по вине мэрии Новосибирска, а также из-за прекращения арендных отношений по договору аренды. В материалах дела говорилось о ряде сделок компании, которые заключались для строительства ресторана. Так, были проведены и оплачены работы по оценке, изготовлению эскизного проекта, проектной документации, топографо-геодезические работы.

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