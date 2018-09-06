Новосибирская область вошла в пятерку регионов с самой эффективной налоговой политикой. Об этом со ссылкой на рейтинг аудиторской компании PricewaterhouseCoopers сообщило 6 сентября региональное управление ФНС.

Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкирия, Сахалинская и Новосибирская области — регионы, где в 2017 году была проведена самая эффективная налоговая политика. Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers, подготовившая рейтинг, оценивала налоговый потенциал российских регионов по семи показателям. Эксперты рассматривали, ввели ли в регионе расчет налога на имущество организаций и налога на имущество физлиц от кадастровой стоимости, насколько развита патентная система налогообложения. Учитывались, кроме того, стоимость патента для мигрантов, ставка по транспортному налогу, налоговая задолженность.

В этом году в налоговой также отмечают рост Новосибирской области по всем показателям. В частности, за первое полугодие 2018 года на территории региона в консолидированный бюджет РФ мобилизовано почти 90,5 млрд рублей налогов и сборов, что выше уровня поступлений за январь-июнь 2017 года на 9,2%. Общая сумма поступлений по страховым взносам на обязательное социальное страхование составила 61,8 млрд рублей и увеличилась относительно января-июня 2017 года на 12,7%.

Наблюдается и снижение совокупной задолженности по области на 3,5 млрд рублей, или почти на 10%. На 1 июля задолженность составляет 32 млрд рублей. Из них почти 76% – сумма задолженности по основным платежам (недоимка), а 24% – сумма задолженности по уплате пеней и налоговых санкций.

Среди отстающих в рейтинге эффективности налоговой политики обозначились Омская область и Красноярский край. Если Новосибирская область оценена на 169,7 баллов, то эти два соседних региона на 84,5 и 80,3 баллов соответственно.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.