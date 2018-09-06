Сотрудники управления Россельхознадзора по Новосибирской области проверили качество и безопасность молочных продуктов, поставляемых в учреждения бюджетной сферы. В ходе проверки было обнаружено, что половина проб показала несоответствие требованиям технических регламентов.

В 21 бюджетном учреждении Новосибирской области специалисты Россельхознадзора отобрали 39 проб молочной продукции, и несоответствие требованиям технического регламента о безопасности молока было установлено в 22 пробах. Так, нарушения касались содержания растительных жиров, дрожжей, плесени, жирно-кислотного состава, массовой доле жира, массовой доле влаги. Из 22 положительных проб фальсификация молочной продукции подтверждена в восемнадцати.

Эту информацию ведомство уже направило поставщику продукции и предприятию-изготовителю. По итогам проверки специалисты направили пять предписаний о прекращении действия деклараций о соответствии на молочную продукцию.

В полицию также поступили материалы о фактах выявления в обороте контрафактного сгущенного молока под видом производства ЗАО «Верховский молочно-консервный завод» (Верховский район Орловской области) и сливочного масла «Крестьянское», изготовленного ООО « ЭлитТорг» (Колыванский район Новосибирской области).

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