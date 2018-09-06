Правительство Новосибирской области перевело в Раздольненском сельсовете земельный участок из состава земель одной категории в другую, поддержав инициативу АО «Сибмост».

Мостостроительная компания «Сибмост» будет добывать грунт недалеко от села Раздольное в Новосибирском районе. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 3 сентября подписал распоряжение о переводе земельного участка из категории земель сельхозназначения в промышленные и транспортные земли. Участок площадью в 10 га прилегает к строящемуся Восточному обходу Новосибирска, генподрядчиком которого является «Сибмост». Именно по инициативе компании земле сменили категорию.

«Принимая во внимание ходатайство акционерного общества «Сибмост» о переводе земельного участка из состава земель одной категории в другую для проведения работ, связанных с разведкой и добычей общераспространенных полезных ископаемых (песчано-глинистых грунтов): перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения земельный участок с кадастровым номером 54:19:133701:991», — говорится в опубликованном на сайте облправительства документе.

В самой компании уточнили, что на участке с 2019 года будет добываться грунт для отсыпки Восточного обхода.

Строительство объезда Новосибирска компания затягивает, но в Росавтодоре уверены, что все госконтракты предприятием будут исполнены. Такое мнение высказал глава федерального дорожного ведомства Роман Старовойт.

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