В прокуратуре Первомайского района Новосибирска подвели итоги проверки сведений о том, что замглавы городской районной администрации просил предпринимателей оказать содействие в повышении явки на грядущих выборах губернатора.

Вчера, 5 сентября, и.о. прокурора Первомайского района Новосибирска внес главе администрации Первомайского района Виталию Новоселову представление об устранении нарушений избирательного законодательства. Напомним, что заместитель Новоселова Евгений Бурков написал письмо местному предпринимателю, в котором просил направить сотрудников компании на выборы 9 сентября и тем самым повысить явку избирателей. После выборов Бурков предлагал отчитаться о числе проголосовавших.

«Оценка законности содержащихся в письме положений выявила нарушения п. 3 ст. 3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и п. 2 ст. 1 Закона Новосибирской области «О выборах Губернатора Новосибирской области» о свободе и добровольности участия граждан в выборах», — говорится в отчете прокуратуры.

Ведомство взяло на контроль исполнение требований. Заметим, что в самой мэрии Новосибирска не увидели ничего противозаконного в письме замглавы администрации.

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