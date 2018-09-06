В структуре кузбасской региональной администрации произошли изменения. Объединены блок заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку и блок заместителя губернатора по топливно-энергетическому комплексу и экологии, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев ввел должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и экологии. В его полномочия будет входить курирование деятельности департамента угольной промышленности администрации области, а также координация деятельности отраслевых органов власти: департамента промышленности, департамента транспорта и связи, департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка, департамента природных ресурсов и экологии. Контролировать эти направления будет новый человек в кузбасской администрации — бывший министр промышленности Якутии Андрей Панов. Теперь он будет исполнять обязанности заместителя губернатора по промышленности, транспорту и экологии Кузбасса. Отметим, что до получения Цивилевым кресла главы Кузбасса ему (Сергею Цивилеву) принадлежала угольная компания «Колмар», основные предприятия которой базировались в Якутии.

В пресс-службе обладминистрации поделились биографией нового замгубернатора, из которой следует, что Андрей Панов родился 8 августа 1976 в Якутске. В 1998 году окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». В 2002 году – Финансовую академию при правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит». В 2011 году – геологический факультет Иркутского государственного университета по специальности «Геология нефти и газа».

Начал трудовую деятельность с 1998 года инженером I категории отдела капитального ремонта предприятия тепловых электрических сетей и жилищно-коммунального хозяйства АК «АЛРОСА». Работал в компании ведущим инженером отдела диверсификации управления. С 2005 занимал должность директора МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Мирнинский район». С 2008 года работал замначальником управления добычи и транспорта газа (по производству) – начальником производственно-диспетчерской службы ОАО «АЛРОСА-Газ». В 2012 был первым заместителем главы по ЖКХ, земельным и имущественным отношениям МО «Город Мирный». Наконец, с 2013 по 2016 годы занимал пост министра промышленности Республики Саха (Якутия) и в период с 2016 по 2017 годы – министра промышленности и геологии Якутии.

Последним же местом работы до получения поста замгубернатора Кузбасса было кресло заместителя генерального директора в иркутском ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

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