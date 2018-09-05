Новосибирское УФАС России раскрыло очередной картельный сговор поставщиков медицинского оборудования, говорится в сообщении ведомства.

Ряд компаний-поставщиков медоборудования уличены в нарушении закона «О защите конкуренции». В частности, речь идет о ООО «ЦРМ Сибири», ООО «СТиП», ООО «Вита Компонент», ООО «БСМП» и ООО «Центр развития медицины «Столица». В новосибирском управлении ФАС уточнили, что нарушение закона заключалось в том, что эти компании заключили устное картельное соглашение, реализация которого привела к поддержанию цены на 43 электронных аукционах на поставку медицинских товаров для государственных медучреждений.

«В результате, в силу отсутствия конкурентной борьбы между потенциальными поставщиками, медицинские учреждения были вынуждены закупать медицинское оборудование и иные материалы по завышенным ценам», — говорится в сообщении и уточняется, что сумма заключенных контрактов по этим 43 аукционам превысила 800 млн рублей.

В отношении компаний в ближайшее время будут возбуждены административные дела. За антиконкурентное соглашения они понесут штраф в размере от 10% до 50% от начальной стоимости предмета торгов. Кроме того, в УФАС планируют передать материалы по делу правоохранительным органам для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ (Ограничение конкуренции).

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