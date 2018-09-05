Совет депутатов Новосибирска создал рабочую группу по мониторингу за состоянием окружающей среды в результате перехода городских ТЭЦ на бурый уголь. Такое решение было принято на прошедшем 5 сентября заседании комиссии по городскому хозяйству.

Рабочая группа горсовета Новосибирска проконтролирует состояние экологической ситуации в городе после того, как СГК перевела ТЭЦ на бурый уголь, и стали высказываться опасения, что смена топлива навредит экологии. В состав рабочей группы вошли депутаты горсовета, представители мэрии Новосибирска, управления Роспотребнадзора, департамента Росприроднадзора, Сибирского управления Ростехнадзора, а также общественники. Председатель постоянной комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству Игорь Кудин возглавил созданный орган.

Первое заседание намечено на конец сентября. По словам Кудина, для отслеживания ситуации ежеквартально независимыми экспертами будут проводиться замеры. Сам новосибирский филиал СГК уже делал соответствующие замеры, которые показали, что концентрация оксидов азота и диоксидов серы в дымовых газах, образующихся при сжигании бурого бородинского угля на Новосибирской ТЭЦ-5, ниже, чем при сжигании каменного угля, в 1,5 и 2,4 раза соответственно. Концентрация твердых частиц (золы) в выбросах при сжигании бурого угля ниже на 25% по сравнению с выбросами от сжигания каменного угля. В СГК даже замечали, что новое топливо, напротив, только улучшит экологическую обстановку в Новосибирске. Такого же мнения придерживается научное сообщество.

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