В среду на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству была названа примерная дата, когда в дома новосибирцев начнет поступать тепло. Ориентировочно, отопление включат 15 сентября.

Начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев сегодня на заседании профильной комиссии горсовета сообщил, что тепло в дома горожан ориентировочно дадут 15 сентября. Тем не менее он подчеркнул, что энергетики будут исходить из погодных условий, прежде чем подключать отопление. Так, старт отопительному сезону дают, если пять дней подряд среднесуточная температура будет не выше +8 градусов.

В Новосибирске подготовка к отопительному периоду все еще продолжается. По словам Перязева, на сегодня 82% потребителей тепловой энергии получили паспорта готовности к зиме.

В прошлом году отопление домов в Новосибирске началось с 18 сентября, когда температура воздуха в городе резко опустилась.

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