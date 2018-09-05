Для управления зелеными зонами Новосибирска в мэрии города в настоящее время формируется профильный комитет, который объединит специалистов из разных департаментов городской администрации.

В пресс-центре мэрии Новосибирска 5 сентября сообщили о создании в структуре департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии комитета по вопросам озеленения. В настоящее время такого профильного комитета нет в городе и управлением зелеными зонами занимаются специалисты подразделений в составе нескольких департаментов. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже подписал документы о создании комитета по вопросам озеленения. По словам главы города, уже выполнена инвентаризация зелёных зон, есть общее представление об их состоянии и направлениях развития – собраны предложения и проекты, однако необходима такая структура, которая займется практической работой: развитием зелёных зон города, обеспечением участия, прежде всего в федеральных проектах, реализацией муниципальных программ.

«Нельзя делить этот вопрос на зоны ответственности, в этом мы убедились на опыте. Не совсем логично, когда благоустройством набережной занимается департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Поэтому решено создать единый центр управления зелёными зонами, в том числе и городскими лесами», – объяснил структурные изменения мэр.

Теперь в городской администрации должны пройти процедуру утверждения структуры и штатного расписания комитета на сессии Совета депутатов Новосибирска. В штат комитета будут включены агрономы, специалисты по ландшафтному дизайну, к работе комитета будут также привлечены эксперты новосибирских вузов, дендропарка и ботанического сада. Предварительно, комитет приступит к работе в январе 2019 года.

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