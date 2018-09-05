ООО «ЭкоНива — АПК Холдинг» (входит в агрохолдинг «ЭкоНива») планирует завести свое производство в Алтайский край. В новый животноводческий комплекс предприятие может вложить почти 3 млрд рублей.

Агрохолдинг «ЭкоНива» присматривается к Тальменскому району Алтайского края: здесь крупная компания планирует построить молочный животноводческий комплекс в ближайшие полтора года. Это стало известно 5 сентября после подписания трехстороннего соглашения руководства правительства региона, «ЭкоНивы» и Тальменского района, передает «Интерфакс». По словам основного владельца холдинга Штефана Дюрра, на территории района может быть построен не один комплекс на 3 тыс. голов крупного рогатого скота, а даже два или три. Каждый из них будет обеспечивать производство 100 тоннами молока ежедневно.

Для реализации долгоиграющих планов агрохолдинг уже зарегистрировал новую компанию «ЭкоНива — Алтай» и выбрал земельный участок в 3,5 км от райцентра Тальменка. С 2019 года инвестор приступит к строительству. Со своей стороны власти Алтайского края выразили готовность предоставить компании определенные льготы, в первую очередь, по имущественным налогам.

Компания «ЭкоНива-АПК Холдинг» является одним из крупнейших производителей молока в России и Европе. В настоящее время предприятия агрохолдинга работают в Воронежской, Курской, Рязанской, Новосибирской, Калужской, Оренбургской и Тюменской областях.



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