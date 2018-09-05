14-15 ноября 2018 года в Новосибирске состоится 4-я Сибирская конференция «Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат» eMarketingSib 2018. Организаторы: Obuv Rossii Conference. Мероприятие соберет более 100 специалистов по интернет-маркетингу со всей России.

Среди спикеров конференции: Дмитрий Сатин, основатель компании USABILITYLAB, один из ведущих юзабилити-специалистов в России, Москва; Валентин Васин, руководитель SMM-отдела и медиахаба, Сбербанк, Москва; Антон Рыбин, эксперт в области интернет-маркетинга и digital-коммуникаций, компания «Космос-Веб», Новосибирск; Руслан Кодачигов, Digital-стратег агентства DeltaClick (AG Deltaplan), Екатеринбург; Вячеслав Прохоров, Chief business development officer (CBDO) в Одноклассниках, Mail.ru Group, Москва; Юлия Шугаева, старший менеджер по работе с рекламными агентствами, Яндекс, Новосибирск, и другие.

Ключевые вопросы конференции:

Какие новые тренды / технологии / инструменты в онлайн-продвижении сейчас актуальны, и что будет эффективно работать в 2019 году?

Соцмедиа, блогосфера, мессенджеры: что нового?

Как сохранить человечность бренда в эпоху автоматизации?

UI и UX: на чем сфокусироваться?

Что такое предиктивная аналитика, и как она влияет на конверсии?

Контент-маркетинг: как доносить информацию до потребителя простым языком?

Поколение Z: модель поведения и как учитывать в маркетинговых кампаниях?

Как эффективно объединить онлайн и офлайн, как планировать рекламные кампании, какие каналы выбирать, как распределять бюджеты?

К участию в конференции приглашаются: директора по маркетингу, рекламе, e-commerce, коммерческие директора, директора по развитию, руководители отделов маркетинга, рекламы, продаж и интернет-продаж, интернет-маркетологи и бренд-менеджеры сибирских компаний, руководители интернет-магазинов.

Более подробная информация о конференции и условиях участия на сайте 2018.emarketingsib.ru

Место проведения: конференц-зал ГК «Обувь России», ул. Богдана Хмельницкого, 58, 5-й этаж (Конференц-зал).

Даты и время проведения:

14 ноября: Пленарные заседания с 10:00 до 18:45

15 ноября: Мастер-классы с 10:00 до 18:15

*Актуальная программа по ссылке.

Контакты:

Общий e-mail оргкомитета: em@orconf.ru

Наталья Паули, 8-913-750-81-37;

Анна Морозова, 280-80-26 вн.1245; 8-923-172-65-50

Анна Морозова, 280-80-26 вн.1245; 8-923-172-65-50 Наталья Агеева, 233-36-43 вн.6044; 8-913-712-49-20

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