Первая очередь строительства Восточного обхода Новосибирска будет сдана в эксплуатацию к 2020 году. Сроками строительства транспортного объекта вчера в ходе визита в Новосибирскую область поделился руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Участок Восточного обхода Новосибирска протяженностью в 20 км от трассы на Ленинск-Кузнецкий до автодороги Академгородок-Кольцово будет сдан к 2020 году. Напомним, что подрядчиком работ выступает компания «Сибмост», приступившая к строительству еще в 2013 году и планировавшая сдать дорогу в 2016-ом. Позже из-за финансовых трудностей сроки были сдвинуты, и первые 20 км обхода планировалось сдать в 2017 году, однако теперь решением суда этот срок отодвинут до октября 2021 года. По словам главы Росавтодора Романа Старовойта, ведомство будет в ручном режиме контролировать ситуацию со сдачей в течение двух лет объекта.

Ранее, на встрече Романа Старовойта и полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло последний выражал обеспокоенность ситуацией с АО «Сибмост», которое ведет работы на шести объектах на территории округа: в Новосибирской, Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском крае, Республике Хакасия. Так, на четырех из них подрядчик допустил существенное отставание от графика. Строительство обхода Мариинска в Кемеровской области приостановлено, заказчик инициировал процедуру расторжения контракта, в судебном порядке решается вопрос продолжения работ на Восточном обходе Новосибирска и Р-257 «Енисей» в Хакасии.

«Федеральное дорожное агентство принимает все возможные меры для возобновления строительства важных для округа инфраструктурных объектов. В этом заинтересовано и новое руководство строительной компании, которое представило банковскую гарантию до 2020 года», — говорил Роман Старовойт, отвечая на вопрос о судьбе начатых проектов.

Что касается относящегося непосредственно к Новосибирску проекта Восточного обхода, то здесь, как рассказал руководитель Росавтодора, несмотря на задержки «Сибмост» останется генподрядчиком и в ведомстве уверены, что компания выполнит все свои обязательства.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.