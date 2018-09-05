На окружном совещании в сибирском полпредстве рассмотрели вопросы подготовки и проведения уборочных работ в регионах СФО. Темпы уборки урожая в этом году уступают прошлогодним.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание по вопросам подготовки и проведения уборочных работ в регионах Сибири. В этом году, напомним, во время посевной кампании семь регионов округа вводили режим ЧС из-за продолжительных осадков и низких температур. В результате посевные работы аграрии смогли завершить на две недели позже установленных сроков, следовательно были нарушены технологические циклы сельхозкультур и сдвинулись сроки начала уборочной кампании.

По информации полпредства, в Сибири зерновых и зернобобовых было посеяно на площади 9 млн гектаров, пшеницы – 5,5 млн гектаров, что меньше запланированных показателей на 700 и 200 тыс. гектаров соответственно. Сейчас уборочные работы ведутся в восьми регионах округа, но в каждом из них с отставанием: обмолочено 11,9% посевных площадей, намолочено 2,3 млн тонн зерна, что меньше прошлого года более чем в два раза. Пшеница убрана с 6,3% полей, собрано 857,5 тыс. тонн, тогда как в аналогичный период 2017 года было собрано в три раза больше.

Картофель предстоит собрать с 41 тыс. гектаров, но на сегодняшний день выкопано только 4,2%, собрано 28,8 тыс. тонн, что в два раза ниже прошлогодних показателей. Лишь уборка овощей сопоставима с темпами прошлого года, а сев озимых идёт с опережением прошлогодних показателей.

«В текущем году валовый сбор зерна прогнозируется меньше, чем в прошлом году, уборочные работы идут с большим отставанием. В связи с этим аграриям совместно с представителями органов власти регионов округа необходимо понять, как действовать в сложившихся условиях, и приложить максимум усилий, чтобы урожай не ушёл под снег», – сказал на совещании Сергей Меняйло.

Полпред также затронул вопрос доведения субсидий сельхозпроизводителям. В августе правительство РФ выделило регионам СФО 1 млрд рублей на компенсацию роста цен на горюче-смазочные материалы. «Сейчас главная задача органов власти округа – в кратчайшие сроки передать эти средства хозяйствам. Отстающим в этом направлении регионам следует работать более оперативно, не затягивать принятие необходимых документов», – подчеркнул полномочный представитель.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.